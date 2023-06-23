Прокуратура заставила главу свердловского города выплатить многодетным семьям миллионы рублей

В Туринске (Свердловская область) 37 многодетных семей получили выплат на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, связанного с обеспечением многодетных семей земельными участками. На момент проверки выплаты были не установлены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многодетным семьям выплатили 7,4 миллиона», — отметили в ведомстве.
Согласно закону, граждане России, имеющие трех и более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При подборе земли следует учитывать ее транспортную доступность, экологическую обстановку, наличие или сроки строительства социнфраструктуры.
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