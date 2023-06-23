Прокуратура заставила главу свердловского города выплатить многодетным семьям миллионы рублей

В Туринске 37 многодетных семей получили выплат почти на 8 миллионов рублей

23 июня 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

37 свердловских семей получили выплаты после вмешательства прокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Туринске (Свердловская область) 37 многодетных семей получили выплат на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, связанного с обеспечением многодетных семей земельными участками. На момент проверки выплаты были не установлены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многодетным семьям выплатили 7,4 миллиона», — отметили в ведомстве. Согласно закону, граждане России, имеющие трех и более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При подборе земли следует учитывать ее транспортную доступность, экологическую обстановку, наличие или сроки строительства социнфраструктуры.

В Туринске (Свердловская область) 37 многодетных семей получили выплат на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, связанного с обеспечением многодетных семей земельными участками. На момент проверки выплаты были не установлены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многодетным семьям выплатили 7,4 миллиона», — отметили в ведомстве. Согласно закону, граждане России, имеющие трех и более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При подборе земли следует учитывать ее транспортную доступность, экологическую обстановку, наличие или сроки строительства социнфраструктуры.