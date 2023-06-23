Прокуратура заставила главу свердловского города выплатить многодетным семьям миллионы рублей

В Туринске 37 многодетных семей получили выплат почти на 8 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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37 свердловских семей получили выплаты после вмешательства прокуратуры Фото:

В Туринске (Свердловская область) 37 многодетных семей получили выплат на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, связанного с обеспечением многодетных семей земельными участками. На момент проверки выплаты были не установлены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многодетным семьям выплатили 7,4 миллиона», — отметили в ведомстве.

Согласно закону, граждане России, имеющие трех и более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При подборе земли следует учитывать ее транспортную доступность, экологическую обстановку, наличие или сроки строительства социнфраструктуры.

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В Туринске (Свердловская область) 37 многодетных семей получили выплат на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, связанного с обеспечением многодетных семей земельными участками. На момент проверки выплаты были не установлены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многодетным семьям выплатили 7,4 миллиона», — отметили в ведомстве. Согласно закону, граждане России, имеющие трех и более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При подборе земли следует учитывать ее транспортную доступность, экологическую обстановку, наличие или сроки строительства социнфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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