26 января 2025
25 января 2025

В Свердловской области столкнулись две фуры, есть погибший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из грузовиков перевернулся после столкновения (архивное фото)
Один из грузовиков перевернулся после столкновения (архивное фото) Фото:

В Свердловской области водитель фуры Shacman выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino на 70-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Пострадавший водитель погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель, 1973 года рождения, управляя грузовиком Shacman, перевозивший щебень, двигаясь в направлении Екатеринбурга, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После автомашины съехали на обочину, где произошло опрокидывание Hino на бок, с дальнейшим выпадением груза», — говорится в сообщении.

По словам ГАИ, пострадавший водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Мужчина за рулем Shacman получил различные травмы и был доставлен в больницу. Полиция продолжает расследование.

Из грузовика Hino вывалился груз
Из грузовика Hino вывалился груз
Фото:
Сотрудники ГАИ разбираются в произошедшем
Сотрудники ГАИ разбираются в произошедшем
Фото:

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В Свердловской области водитель фуры Shacman выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino на 70-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Пострадавший водитель погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель, 1973 года рождения, управляя грузовиком Shacman, перевозивший щебень, двигаясь в направлении Екатеринбурга, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После автомашины съехали на обочину, где произошло опрокидывание Hino на бок, с дальнейшим выпадением груза», — говорится в сообщении. По словам ГАИ, пострадавший водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Мужчина за рулем Shacman получил различные травмы и был доставлен в больницу. Полиция продолжает расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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