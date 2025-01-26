В Свердловской области водитель фуры Shacman выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino на 70-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Пострадавший водитель погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель, 1973 года рождения, управляя грузовиком Shacman, перевозивший щебень, двигаясь в направлении Екатеринбурга, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После автомашины съехали на обочину, где произошло опрокидывание Hino на бок, с дальнейшим выпадением груза», — говорится в сообщении.
По словам ГАИ, пострадавший водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Мужчина за рулем Shacman получил различные травмы и был доставлен в больницу. Полиция продолжает расследование.
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