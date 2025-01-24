Свердловский министр отправил врачей к узнице концлагеря после новости URA.RU. Фото

Глава минздрава Карлов запустил реабилитацию 93-летней свердловчанки

25 января 2025 в 09:47 Размер текста - 17 +

Екатерину Арсентьевну поселили в стационар ЦГКБ №3 (архивное фото) Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU После публикации URA.RU о том, что 93-летней Екатерине Камаевой из Екатеринбурга — узнице концлагеря (хотя власти этот статус не подтверждают) — отказывают в реабилитации, министр здравоохранения Андрей Карлов отправил к ней врачей. Женщину поместили в стационар ЦГКБ №3 на две недели. Об этом агентству сообщил источник, близкий к ведомству, а также подтвердила внучка Екатерины Арсентьевны Яна. Как рассказывало URA.RU, перед Новым годом пенсионерке потребовалась операция на ноге, ее провели 25 декабря, а 28-го уже хотели выписывать из больницы №23. Родственники уговорили врачей оставить пациентку еще на две недели. После того, как Екатерину Арсентьевну выписали, родным стало очевидно, что ей необходима реабилитация или помощь сиделки. Однако семья получала отказы. «Бабушку госпитализировали в стационар, где она теперь находится под постоянным наблюдением врачей. После перенесенной операции у нее появились трудности с передвижением, и мы искренне надеемся, что благодаря профессиональной медицинской помощи и уходу вскоре она сможет свободно ходить, как прежде. Мы испытываем огромную благодарность за то, что на ее ситуацию обратили внимание и оказали необходимую поддержку. Таких людей, как она — переживших ужасы войны — осталось очень мало. Бабушка по праву заслуживает заботы и внимания», — отметила внучка узницы Яна. URA.RU направило запрос в Свердловский Минздрав. Ответ ожидается. Фото: внучка Яна Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU о том, что 93-летней Екатерине Камаевой из Екатеринбурга — узнице концлагеря (хотя власти этот статус не подтверждают) — отказывают в реабилитации, министр здравоохранения Андрей Карлов отправил к ней врачей. Женщину поместили в стационар ЦГКБ №3 на две недели. Об этом агентству сообщил источник, близкий к ведомству, а также подтвердила внучка Екатерины Арсентьевны Яна. Как рассказывало URA.RU, перед Новым годом пенсионерке потребовалась операция на ноге, ее провели 25 декабря, а 28-го уже хотели выписывать из больницы №23. Родственники уговорили врачей оставить пациентку еще на две недели. После того, как Екатерину Арсентьевну выписали, родным стало очевидно, что ей необходима реабилитация или помощь сиделки. Однако семья получала отказы. «Бабушку госпитализировали в стационар, где она теперь находится под постоянным наблюдением врачей. После перенесенной операции у нее появились трудности с передвижением, и мы искренне надеемся, что благодаря профессиональной медицинской помощи и уходу вскоре она сможет свободно ходить, как прежде. Мы испытываем огромную благодарность за то, что на ее ситуацию обратили внимание и оказали необходимую поддержку. Таких людей, как она — переживших ужасы войны — осталось очень мало. Бабушка по праву заслуживает заботы и внимания», — отметила внучка узницы Яна. URA.RU направило запрос в Свердловский Минздрав. Ответ ожидается.