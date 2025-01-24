24 января 2025

Изумруды, волшебная пещера и завод фарфора: туры выходного дня из Екатеринбурга

В выходные из Екатеринбурга доступен тур на фарфоровый завод
© Служба новостей «URA.RU»
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Тур на месторождение изумрудов стоит от 3 800 рублей
Тур на месторождение изумрудов стоит от 3 800 рублей Фото:

Месторождение изумрудов, таинственная пещера с ледяным катком и экскурсия на фарфоровый завод — все это можно увидеть в турах выходного дня из Екатеринбурга. Где интересно, быстро и недорого отдохнуть, в подборке URA.RU

Волшебная ледяная пещера и скала Яман-Таш

Цена: 3 200 рублей с человека. В стоимость входит трансфер, гид. Сбор в 7:00 по местному времени у цирка. Группа туристов посетит Шемахинскую пещеру, которая входит в топ-10 самых красивых пещер Урала. Место считается волшебным, потому что зимой вода внутри замерзает и нарастают сталактиты, сталагмиты, а обстановка становится похожей на замок Снежной Королевы. Туристы заберутся на скалу Яман-Таш и изучат гроты.

SPA-тур в загородный клуб

Цена: от 2 400 рублей для взрослых. Для детей: от 1 000 рублей. Отправление происходит в 9:00 от Театра эстрады. В стоимость туров включено купание в термальном бассейне на протяжении четырех часов. Также посетители смогут посетить купели с минеральной и холодной водой.

На мастер-классе по фарфору можно сделать чашечку для себя
На мастер-классе по фарфору можно сделать чашечку для себя
Фото:

Фарфоровый завод

Цена: от 3 200 рублей для группы от 30 человек. В стоимость входят: экскурсии, мастер-класс и другие мероприятия. 

В Сысерти туристам покажут дом-музей русского писателя Павла Бажова, а также проведут экскурсию по фарфоровому заводу. В конце у каждого участника тура будет возможность сделать себе фарфоровую чашку. 

Изумрудные копи

Цена: 3 900 рублей для взрослых, 3 800 для пенсионеров и детей до 14 лет. Отправление от Marins Park Hotel в 9:00.

Тур включает в себя посещение карьера, где добывают асбест, Сретенского месторождения — там нашли первые изумруды в России, Мариинского месторождения и смотровой площадки. Затем проведут два мастер-класса: по промывке породы и изготовлению сувенира из самоцветов.

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Месторождение изумрудов, таинственная пещера с ледяным катком и экскурсия на фарфоровый завод — все это можно увидеть в турах выходного дня из Екатеринбурга. Где интересно, быстро и недорого отдохнуть, в подборке URA.RU Волшебная ледяная пещера и скала Яман-Таш Цена: 3 200 рублей с человека. В стоимость входит трансфер, гид. Сбор в 7:00 по местному времени у цирка. Группа туристов посетит Шемахинскую пещеру, которая входит в топ-10 самых красивых пещер Урала. Место считается волшебным, потому что зимой вода внутри замерзает и нарастают сталактиты, сталагмиты, а обстановка становится похожей на замок Снежной Королевы. Туристы заберутся на скалу Яман-Таш и изучат гроты. SPA-тур в загородный клуб Цена: от 2 400 рублей для взрослых. Для детей: от 1 000 рублей. Отправление происходит в 9:00 от Театра эстрады. В стоимость туров включено купание в термальном бассейне на протяжении четырех часов. Также посетители смогут посетить купели с минеральной и холодной водой. Фарфоровый завод Цена: от 3 200 рублей для группы от 30 человек. В стоимость входят: экскурсии, мастер-класс и другие мероприятия.  В Сысерти туристам покажут дом-музей русского писателя Павла Бажова, а также проведут экскурсию по фарфоровому заводу. В конце у каждого участника тура будет возможность сделать себе фарфоровую чашку.  Изумрудные копи Цена: 3 900 рублей для взрослых, 3 800 для пенсионеров и детей до 14 лет. Отправление от Marins Park Hotel в 9:00. Тур включает в себя посещение карьера, где добывают асбест, Сретенского месторождения — там нашли первые изумруды в России, Мариинского месторождения и смотровой площадки. Затем проведут два мастер-класса: по промывке породы и изготовлению сувенира из самоцветов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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