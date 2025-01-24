Изумруды, волшебная пещера и завод фарфора: туры выходного дня из Екатеринбурга

Месторождение изумрудов, таинственная пещера с ледяным катком и экскурсия на фарфоровый завод — все это можно увидеть в турах выходного дня из Екатеринбурга. Где интересно, быстро и недорого отдохнуть, в подборке URA.RU
Волшебная ледяная пещера и скала Яман-Таш
Цена: 3 200 рублей с человека. В стоимость входит трансфер, гид. Сбор в 7:00 по местному времени у цирка. Группа туристов посетит Шемахинскую пещеру, которая входит в топ-10 самых красивых пещер Урала. Место считается волшебным, потому что зимой вода внутри замерзает и нарастают сталактиты, сталагмиты, а обстановка становится похожей на замок Снежной Королевы. Туристы заберутся на скалу Яман-Таш и изучат гроты.
SPA-тур в загородный клуб
Цена: от 2 400 рублей для взрослых. Для детей: от 1 000 рублей. Отправление происходит в 9:00 от Театра эстрады. В стоимость туров включено купание в термальном бассейне на протяжении четырех часов. Также посетители смогут посетить купели с минеральной и холодной водой.
Фарфоровый завод
Цена: от 3 200 рублей для группы от 30 человек. В стоимость входят: экскурсии, мастер-класс и другие мероприятия.
В Сысерти туристам покажут дом-музей русского писателя Павла Бажова, а также проведут экскурсию по фарфоровому заводу. В конце у каждого участника тура будет возможность сделать себе фарфоровую чашку.
Изумрудные копи
Цена: 3 900 рублей для взрослых, 3 800 для пенсионеров и детей до 14 лет. Отправление от Marins Park Hotel в 9:00.
Тур включает в себя посещение карьера, где добывают асбест, Сретенского месторождения — там нашли первые изумруды в России, Мариинского месторождения и смотровой площадки. Затем проведут два мастер-класса: по промывке породы и изготовлению сувенира из самоцветов.
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