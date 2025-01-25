25 января 2025
24 января 2025

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за состояния пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за состояния пассажира
Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за состояния пассажира Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в 8 утра из Екатеринбурга в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров на борту.

«Самолет „Уральских авиалиний“, который в 8 утра вылетел из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в Кольцово. На борту стало плохо одному из пассажиров», — сообщает издание e1.ru. Отмечается, что после посадки его передали медикам. Борт повторно вылетел в Дубай.

Этот инцидент — не первый случай экстренной ситуации для авиакомпании за последнее время. Ранее, 3 января, другой рейс этой же компании из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург также вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности двигателя, что потребовало размещения пассажиров в отелях и отправки их резервным бортом.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в 8 утра из Екатеринбурга в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров на борту. «Самолет „Уральских авиалиний“, который в 8 утра вылетел из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в Кольцово. На борту стало плохо одному из пассажиров», — сообщает издание e1.ru. Отмечается, что после посадки его передали медикам. Борт повторно вылетел в Дубай. Этот инцидент — не первый случай экстренной ситуации для авиакомпании за последнее время. Ранее, 3 января, другой рейс этой же компании из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург также вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности двигателя, что потребовало размещения пассажиров в отелях и отправки их резервным бортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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