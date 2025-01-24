Богатый депутат Госдумы пошел к лидеру свердловского «клуба олигархов» ради переизбрания

Зелимхан Муцоев договаривается с Дмитрием Пумпянским о выборах-2026

25 января 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Зелимхан Муцоев — один из самых состоятельных парламентариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, который сейчас активно ведет переговоры о своем переизбрании в 2026 году, решил заручиться поддержкой президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, имеющего серьезное влияние в Первоуральском округе Муцоева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. По его данным, Пумпянский якобы уже озвучил готовность помогать Муцоеву. В то же время другой собеседник агентства — в руководстве свердловской «Единой России» — утверждает, что «консультации по этому поводу продолжаются». Перед Новым годом в местной политтусовке ходили слухи, что Пумпянский и его окружение якобы готовы поддержать выдвижение по Первоуральскому округу депутата заксобрания Александра Серебренникова. Получить комментарий самого Зелимхана Муцоева к моменту публикации не удалось. Его помощник заявил корреспонденту, что Муцоева «нет на месте». Параллельно, как писало URA.RU, решается, сохранит ли Свердловская область перед выборами все семь одномандатных округов. И если нет, то какой уступит другому региону. Еще на старте дискуссии считалось, что Первоуральский округ в числе тех, которые могут ликвидировать. Реагируя на это, Муцоев пошел в администрацию президента РФ. Также он всячески пытался продемонстрировать главе региона Евгению Куйвашеву, что — хоть и не активен публично — решил все свои личные проблемы и снова в строю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, который сейчас активно ведет переговоры о своем переизбрании в 2026 году, решил заручиться поддержкой президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, имеющего серьезное влияние в Первоуральском округе Муцоева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. По его данным, Пумпянский якобы уже озвучил готовность помогать Муцоеву. В то же время другой собеседник агентства — в руководстве свердловской «Единой России» — утверждает, что «консультации по этому поводу продолжаются». Перед Новым годом в местной политтусовке ходили слухи, что Пумпянский и его окружение якобы готовы поддержать выдвижение по Первоуральскому округу депутата заксобрания Александра Серебренникова. Получить комментарий самого Зелимхана Муцоева к моменту публикации не удалось. Его помощник заявил корреспонденту, что Муцоева «нет на месте». Параллельно, как писало URA.RU, решается, сохранит ли Свердловская область перед выборами все семь одномандатных округов. И если нет, то какой уступит другому региону. Еще на старте дискуссии считалось, что Первоуральский округ в числе тех, которые могут ликвидировать. Реагируя на это, Муцоев пошел в администрацию президента РФ. Также он всячески пытался продемонстрировать главе региона Евгению Куйвашеву, что — хоть и не активен публично — решил все свои личные проблемы и снова в строю.