24 января 2025

Богатый депутат Госдумы пошел к лидеру свердловского «клуба олигархов» ради переизбрания

Зелимхан Муцоев договаривается с Дмитрием Пумпянским о выборах-2026
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, муцоев зелимхан
Зелимхан Муцоев — один из самых состоятельных парламентариев Фото:

Бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, который сейчас активно ведет переговоры о своем переизбрании в 2026 году, решил заручиться поддержкой президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, имеющего серьезное влияние в Первоуральском округе Муцоева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции.

По его данным, Пумпянский якобы уже озвучил готовность помогать Муцоеву. В то же время другой собеседник агентства — в руководстве свердловской «Единой России» — утверждает, что «консультации по этому поводу продолжаются». Перед Новым годом в местной политтусовке ходили слухи, что Пумпянский и его окружение якобы готовы поддержать выдвижение по Первоуральскому округу депутата заксобрания Александра Серебренникова.

Получить комментарий самого Зелимхана Муцоева к моменту публикации не удалось. Его помощник заявил корреспонденту, что Муцоева «нет на месте».

Параллельно, как писало URA.RU, решается, сохранит ли Свердловская область перед выборами все семь одномандатных округов. И если нет, то какой уступит другому региону. Еще на старте дискуссии считалось, что Первоуральский округ в числе тех, которые могут ликвидировать. Реагируя на это, Муцоев пошел в администрацию президента РФ. Также он всячески пытался продемонстрировать главе региона Евгению Куйвашеву, что — хоть и не активен публично — решил все свои личные проблемы и снова в строю.

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Бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, который сейчас активно ведет переговоры о своем переизбрании в 2026 году, решил заручиться поддержкой президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, имеющего серьезное влияние в Первоуральском округе Муцоева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. По его данным, Пумпянский якобы уже озвучил готовность помогать Муцоеву. В то же время другой собеседник агентства — в руководстве свердловской «Единой России» — утверждает, что «консультации по этому поводу продолжаются». Перед Новым годом в местной политтусовке ходили слухи, что Пумпянский и его окружение якобы готовы поддержать выдвижение по Первоуральскому округу депутата заксобрания Александра Серебренникова. Получить комментарий самого Зелимхана Муцоева к моменту публикации не удалось. Его помощник заявил корреспонденту, что Муцоева «нет на месте». Параллельно, как писало URA.RU, решается, сохранит ли Свердловская область перед выборами все семь одномандатных округов. И если нет, то какой уступит другому региону. Еще на старте дискуссии считалось, что Первоуральский округ в числе тех, которые могут ликвидировать. Реагируя на это, Муцоев пошел в администрацию президента РФ. Также он всячески пытался продемонстрировать главе региона Евгению Куйвашеву, что — хоть и не активен публично — решил все свои личные проблемы и снова в строю.
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