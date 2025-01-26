26 января 2025
25 января 2025

На Уктусе сбили сноубордиста, он потерял память. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У сноубордиста не было шансов уклониться от столкновения (архивное фото)
У сноубордиста не было шансов уклониться от столкновения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» сбили сноубордиста. Он получил перелом позвонка, сотрясение мозга и частично потерял память. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале пресс-службы городской мэрии.

«На Уктусе один сноубордист жестко влетел в другого — у пострадавшего перелом позвонка и сотрясение головного мозга», — говорилось в сообщении под видео. Вскоре администрация спорткомплекса объяснила причину порталу E1.ru: «один из катающихся не справился со скоростью и не сумел провести маневр, чтобы объехать другого сноубордиста, которого сбил с ног».

По словам представителей горнолыжного курорта, их спасатели осмотрели пострадавшего и не обнаружили видимых травм. Однако они выяснили, что сбитый сноубордист не помнил последние два часа своей жизни.

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В Екатеринбурге на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» сбили сноубордиста. Он получил перелом позвонка, сотрясение мозга и частично потерял память. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале пресс-службы городской мэрии. «На Уктусе один сноубордист жестко влетел в другого — у пострадавшего перелом позвонка и сотрясение головного мозга», — говорилось в сообщении под видео. Вскоре администрация спорткомплекса объяснила причину порталу E1.ru: «один из катающихся не справился со скоростью и не сумел провести маневр, чтобы объехать другого сноубордиста, которого сбил с ног». По словам представителей горнолыжного курорта, их спасатели осмотрели пострадавшего и не обнаружили видимых травм. Однако они выяснили, что сбитый сноубордист не помнил последние два часа своей жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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