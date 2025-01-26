В Екатеринбурге на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» сбили сноубордиста. Он получил перелом позвонка, сотрясение мозга и частично потерял память. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале пресс-службы городской мэрии.
«На Уктусе один сноубордист жестко влетел в другого — у пострадавшего перелом позвонка и сотрясение головного мозга», — говорилось в сообщении под видео. Вскоре администрация спорткомплекса объяснила причину порталу E1.ru: «один из катающихся не справился со скоростью и не сумел провести маневр, чтобы объехать другого сноубордиста, которого сбил с ног».
По словам представителей горнолыжного курорта, их спасатели осмотрели пострадавшего и не обнаружили видимых травм. Однако они выяснили, что сбитый сноубордист не помнил последние два часа своей жизни.
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