Артюхов призвал ямальских бойцов не подчиняться Пригожину

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов призвал ямальских бойцов не подчиняться приказам Евгения Пригожина, а самого бизнесмена назвал иудой. Об этом глава округа заявил в социальной сети.
«Пригожин — иуда и преступник. Уроженцев Ямала <…> призываю не исполнять преступные приказы. Будьте со своим народом и на стороне закона, выполняйте приказы Верховного Главнокомандующего», — сообщил Артюхов своем telegram-канале.
Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в связи со сложившейся обстановкой, провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, МЧС и членами окружного правительства.
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