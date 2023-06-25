Из-за скачка курса доллара тюменцы массово выкупают путевки за границу

26 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

По словам турагентов, стоимость путевок выросла на 10-20 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюмени массово выкупают путевки за границу из-за возросшего курса доллара. Об этом сообщили представители местных турфирм. После 23 июня стоимость доллара впервые с марта 2022 года превысила отметку в 87 рублей. «Туристы, когда бронируют путевки, вносят предоплату 30%. Окончательный расчет производится по курсу доллара на момент внесения оставшейся суммы. Многие переполошились, когда курс начал расти, и стали выкупать путевки заранее, хотя вылет запланирован на конец июля—август. Люди опасаются, что доллар продолжит расти, и поэтому решили выкупить свои туры по той цене, что есть на данный момент», — рассказала турагент Александра. Колебание валют возникло на фоне событий 24 июня. Тогда бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов и попытался устроить вооруженный мятеж. Ранее агентство сообщало о том, что для тюменцев впервые за несколько лет стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Снижение цен произошло на отели категории «стандарт» и «эконом». Стоимость путевок там начинается от 50—70 тысяч рублей.

Жители Тюмени массово выкупают путевки за границу из-за возросшего курса доллара. Об этом сообщили представители местных турфирм. После 23 июня стоимость доллара впервые с марта 2022 года превысила отметку в 87 рублей. «Туристы, когда бронируют путевки, вносят предоплату 30%. Окончательный расчет производится по курсу доллара на момент внесения оставшейся суммы. Многие переполошились, когда курс начал расти, и стали выкупать путевки заранее, хотя вылет запланирован на конец июля—август. Люди опасаются, что доллар продолжит расти, и поэтому решили выкупить свои туры по той цене, что есть на данный момент», — рассказала турагент Александра. Колебание валют возникло на фоне событий 24 июня. Тогда бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов и попытался устроить вооруженный мятеж. Ранее агентство сообщало о том, что для тюменцев впервые за несколько лет стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Снижение цен произошло на отели категории «стандарт» и «эконом». Стоимость путевок там начинается от 50—70 тысяч рублей.