25 июня 2023

«Титановая долина» со второй попытки пытается найти подрядчика для строительства корпуса на 1 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские авиалинии. Екатеринбург, ангар, техобслуживание, самолет
На Уктусе построят еще одну площадку для Уральского завода гражданской авиации Фото:

Особая экономическая зона «Титановая долина» объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит многофункциональный производственный комплекс за 1,18 млрд рублей. Это уже второй конкурс, который объявляет руководство «Титановой долины»: в первый раз его признали несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Многофункциональный производственный корпус“. В составе здания предусмотрено две части — производственная часть (цех) и административно-бытовая часть (АБК) для размещения медицинского работника и охранника на первом этаже… с санитарно-бытовыми условиями», — говорится в документации проекта.

Производственный корпус построят на 24-м км дороги Екатеринбург — Челябинск, где находится производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Он примкнет к территории, где ведет деятельность АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Ранее URA.RU сообщало, что на Уктусе достроили ангар для испытаний самолетов «Байкал» и «Ладога».

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Особая экономическая зона «Титановая долина» объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит многофункциональный производственный комплекс за 1,18 млрд рублей. Это уже второй конкурс, который объявляет руководство «Титановой долины»: в первый раз его признали несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Многофункциональный производственный корпус“. В составе здания предусмотрено две части — производственная часть (цех) и административно-бытовая часть (АБК) для размещения медицинского работника и охранника на первом этаже… с санитарно-бытовыми условиями», — говорится в документации проекта. Производственный корпус построят на 24-м км дороги Екатеринбург — Челябинск, где находится производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Он примкнет к территории, где ведет деятельность АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Ранее URA.RU сообщало, что на Уктусе достроили ангар для испытаний самолетов «Байкал» и «Ладога».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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