«Титановая долина» со второй попытки пытается найти подрядчика для строительства корпуса на 1 млрд

26 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

На Уктусе построят еще одну площадку для Уральского завода гражданской авиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особая экономическая зона «Титановая долина» объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит многофункциональный производственный комплекс за 1,18 млрд рублей. Это уже второй конкурс, который объявляет руководство «Титановой долины»: в первый раз его признали несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Многофункциональный производственный корпус“. В составе здания предусмотрено две части — производственная часть (цех) и административно-бытовая часть (АБК) для размещения медицинского работника и охранника на первом этаже… с санитарно-бытовыми условиями», — говорится в документации проекта. Производственный корпус построят на 24-м км дороги Екатеринбург — Челябинск, где находится производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Он примкнет к территории, где ведет деятельность АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Ранее URA.RU сообщало, что на Уктусе достроили ангар для испытаний самолетов «Байкал» и «Ладога».

Особая экономическая зона «Титановая долина» объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит многофункциональный производственный комплекс за 1,18 млрд рублей. Это уже второй конкурс, который объявляет руководство «Титановой долины»: в первый раз его признали несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Многофункциональный производственный корпус“. В составе здания предусмотрено две части — производственная часть (цех) и административно-бытовая часть (АБК) для размещения медицинского работника и охранника на первом этаже… с санитарно-бытовыми условиями», — говорится в документации проекта. Производственный корпус построят на 24-м км дороги Екатеринбург — Челябинск, где находится производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Он примкнет к территории, где ведет деятельность АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Ранее URA.RU сообщало, что на Уктусе достроили ангар для испытаний самолетов «Байкал» и «Ладога».