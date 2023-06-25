25 июня 2023

Тюменскую молодежь приглашают пожаловаться на жизнь местному омбудсмену

В Тюмени уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет прием молодых тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодых тюменцев приглашают рассказать об их проблемах Фото:

Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет личный прием, на который приглашают молодых жителей Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. На встрече ждут горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Уполномоченный по правам человека в Тюменской области проведет личный прием, направленный на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Олег Датских и руководитель тюменского регионального отделения „Ассоциации юристов России“ Владимир Ульянов встретятся с жителями 30 июня», — сообщает инфоцентр региональных властей.

Прием пройдет по адресу: улица Республики, дом 24, кабинет 116. Запись ведут с 9:00 до 17:00 по будням, по телефону 42-67-42.

Как ранее писало URA.RU, Олег Датских был назначен омбудсменом 8 июня. На этой должности он сменил прошлого уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева.

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Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет личный прием, на который приглашают молодых жителей Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. На встрече ждут горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Уполномоченный по правам человека в Тюменской области проведет личный прием, направленный на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Олег Датских и руководитель тюменского регионального отделения „Ассоциации юристов России“ Владимир Ульянов встретятся с жителями 30 июня», — сообщает инфоцентр региональных властей. Прием пройдет по адресу: улица Республики, дом 24, кабинет 116. Запись ведут с 9:00 до 17:00 по будням, по телефону 42-67-42. Как ранее писало URA.RU, Олег Датских был назначен омбудсменом 8 июня. На этой должности он сменил прошлого уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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