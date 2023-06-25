Тюменскую молодежь приглашают пожаловаться на жизнь местному омбудсмену

В Тюмени уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет прием молодых тюменцев

26 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Молодых тюменцев приглашают рассказать об их проблемах Фото: Московец Илья © URA.RU Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет личный прием, на который приглашают молодых жителей Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. На встрече ждут горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Уполномоченный по правам человека в Тюменской области проведет личный прием, направленный на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Олег Датских и руководитель тюменского регионального отделения „Ассоциации юристов России“ Владимир Ульянов встретятся с жителями 30 июня», — сообщает инфоцентр региональных властей. Прием пройдет по адресу: улица Республики, дом 24, кабинет 116. Запись ведут с 9:00 до 17:00 по будням, по телефону 42-67-42. Как ранее писало URA.RU, Олег Датских был назначен омбудсменом 8 июня. На этой должности он сменил прошлого уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева.

Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет личный прием, на который приглашают молодых жителей Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. На встрече ждут горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Уполномоченный по правам человека в Тюменской области проведет личный прием, направленный на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Олег Датских и руководитель тюменского регионального отделения „Ассоциации юристов России“ Владимир Ульянов встретятся с жителями 30 июня», — сообщает инфоцентр региональных властей. Прием пройдет по адресу: улица Республики, дом 24, кабинет 116. Запись ведут с 9:00 до 17:00 по будням, по телефону 42-67-42. Как ранее писало URA.RU, Олег Датских был назначен омбудсменом 8 июня. На этой должности он сменил прошлого уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева.