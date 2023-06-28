28 июня 2023

В Тюмени суд заставил Росимущество законсервировать аварийную церковь

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда западно-сибирского округа. Тюмень, арбитражный суд тюменской области
По решению суда, аварийное здание Крестовоздвиженской церкви в Тобольске должно быть законсервировано Фото:

Арбитражный суд Тюменской области обязал Росимущество заняться консервацией аварийного здания Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Арбитражным судом Тюменской области оглашена резолютивная часть решения об удовлетворении требований Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области к Росимуществу о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия в натуре. Рассмотрев спор по существу, суд удовлетворил заявленные комитетом требования», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что проектная документация, связанная с работами по консервации церкви, должны быть готова не позднее 31 декабря 2024 года. Ранее агентство писало о том, что объект культурного наследия «Конторское здание с лавкой» в Тобольске выставят на приватизацию по цене в один рубль. Здание, которому более 100 лет, будет продано с земельным участком стоимостью 810 тысяч рублей.

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Арбитражный суд Тюменской области обязал Росимущество заняться консервацией аварийного здания Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Арбитражным судом Тюменской области оглашена резолютивная часть решения об удовлетворении требований Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области к Росимуществу о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия в натуре. Рассмотрев спор по существу, суд удовлетворил заявленные комитетом требования», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что проектная документация, связанная с работами по консервации церкви, должны быть готова не позднее 31 декабря 2024 года. Ранее агентство писало о том, что объект культурного наследия «Конторское здание с лавкой» в Тобольске выставят на приватизацию по цене в один рубль. Здание, которому более 100 лет, будет продано с земельным участком стоимостью 810 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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