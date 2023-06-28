Зарплаты жителей Пермского края выросли на 12%

29 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Пермяки в среднем зарабатывают 55 тысяч в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первом квартал 2023 года среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 13%. Такие данные приводит Пермьстат на свое сайте. «За январь—апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54567,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%», — говорится в сообщении. В апреле пермяки в среднем получила по 58 тысяч рублей в месяц. Это на 15,6% больше, чем в апреле 2021 года. Больше всего зарплата выросла у энергетиков (на 38% и составила 86 тысяч рублей в месяц), финансистов и страховщиков (на 25%, 85 тысяч), а также у людей, занятых в научной и технической деятельности (+24%, 76 тысяч рублей). Ранее в Пермьстате сообщали, что жители Перми получают на 13% больше, чем жители Пермского края. Средняя зарплата в краевой столице составляет 64 тысячи рублей.

В первом квартал 2023 года среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 13%. Такие данные приводит Пермьстат на свое сайте. «За январь—апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54567,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%», — говорится в сообщении. В апреле пермяки в среднем получила по 58 тысяч рублей в месяц. Это на 15,6% больше, чем в апреле 2021 года. Больше всего зарплата выросла у энергетиков (на 38% и составила 86 тысяч рублей в месяц), финансистов и страховщиков (на 25%, 85 тысяч), а также у людей, занятых в научной и технической деятельности (+24%, 76 тысяч рублей). Ранее в Пермьстате сообщали, что жители Перми получают на 13% больше, чем жители Пермского края. Средняя зарплата в краевой столице составляет 64 тысячи рублей.