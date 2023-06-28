28 июня 2023

Зарплаты жителей Пермского края выросли на 12%

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Пермяки в среднем зарабатывают 55 тысяч в месяц Фото:

В первом квартал 2023 года среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 13%. Такие данные приводит Пермьстат на свое сайте.

«За январь—апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54567,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%», — говорится в сообщении.

В апреле пермяки в среднем получила по 58 тысяч рублей в месяц. Это на 15,6% больше, чем в апреле 2021 года. Больше всего зарплата выросла у энергетиков (на 38% и составила 86 тысяч рублей в месяц), финансистов и страховщиков (на 25%, 85 тысяч), а также у людей, занятых в научной и технической деятельности (+24%, 76 тысяч рублей).

Ранее в Пермьстате сообщали, что жители Перми получают на 13% больше, чем жители Пермского края. Средняя зарплата в краевой столице составляет 64 тысячи рублей.

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В первом квартал 2023 года среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 13%. Такие данные приводит Пермьстат на свое сайте. «За январь—апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54567,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%», — говорится в сообщении. В апреле пермяки в среднем получила по 58 тысяч рублей в месяц. Это на 15,6% больше, чем в апреле 2021 года. Больше всего зарплата выросла у энергетиков (на 38% и составила 86 тысяч рублей в месяц), финансистов и страховщиков (на 25%, 85 тысяч), а также у людей, занятых в научной и технической деятельности (+24%, 76 тысяч рублей). Ранее в Пермьстате сообщали, что жители Перми получают на 13% больше, чем жители Пермского края. Средняя зарплата в краевой столице составляет 64 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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