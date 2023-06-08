08 июня 2023

В Пермьстате рассказали, какую зарплату получают пермяки

Пермьстат: уровень средней заработной платы в Перми составляет около 64 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми зарплата на 13% выше, чем в крае Фото:

Среднемесячный уровень заработной платы работающих жителей Перми составляет 63681 рубль. Это на 13% выше, чем в среднем по краю. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«Среднемесячная заработная плата в городе за январь — декабрь 2022 года по данным организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составляет порядка 64 тысяч рублей. Заработком удовлетворены 50% работающих», — прокомментировал Белянин.

Он добавил, что уровень безработицы в Перми низкий, а на учете в службе занятости состоят около двух тысяч горожан. При этом, по словам Белянина, число вакансий вдвое превышает количество соискателей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае стало больше безработных мужчин. Их зарегистрировано более 11 тысяч.

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Среднемесячный уровень заработной платы работающих жителей Перми составляет 63681 рубль. Это на 13% выше, чем в среднем по краю. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Среднемесячная заработная плата в городе за январь — декабрь 2022 года по данным организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составляет порядка 64 тысяч рублей. Заработком удовлетворены 50% работающих», — прокомментировал Белянин. Он добавил, что уровень безработицы в Перми низкий, а на учете в службе занятости состоят около двух тысяч горожан. При этом, по словам Белянина, число вакансий вдвое превышает количество соискателей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае стало больше безработных мужчин. Их зарегистрировано более 11 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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