В Пермьстате рассказали, какую зарплату получают пермяки

Среднемесячный уровень заработной платы работающих жителей Перми составляет 63681 рубль. Это на 13% выше, чем в среднем по краю. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель Пермьстата Владимир Белянин.
«Среднемесячная заработная плата в городе за январь — декабрь 2022 года по данным организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составляет порядка 64 тысяч рублей. Заработком удовлетворены 50% работающих», — прокомментировал Белянин.
Он добавил, что уровень безработицы в Перми низкий, а на учете в службе занятости состоят около двух тысяч горожан. При этом, по словам Белянина, число вакансий вдвое превышает количество соискателей.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае стало больше безработных мужчин. Их зарегистрировано более 11 тысяч.
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