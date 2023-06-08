В Пермьстате рассказали, какую зарплату получают пермяки

Пермьстат: уровень средней заработной платы в Перми составляет около 64 тысяч рублей

09 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Перми зарплата на 13% выше, чем в крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среднемесячный уровень заработной платы работающих жителей Перми составляет 63681 рубль. Это на 13% выше, чем в среднем по краю. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Среднемесячная заработная плата в городе за январь — декабрь 2022 года по данным организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составляет порядка 64 тысяч рублей. Заработком удовлетворены 50% работающих», — прокомментировал Белянин. Он добавил, что уровень безработицы в Перми низкий, а на учете в службе занятости состоят около двух тысяч горожан. При этом, по словам Белянина, число вакансий вдвое превышает количество соискателей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае стало больше безработных мужчин. Их зарегистрировано более 11 тысяч.

Среднемесячный уровень заработной платы работающих жителей Перми составляет 63681 рубль. Это на 13% выше, чем в среднем по краю. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Среднемесячная заработная плата в городе за январь — декабрь 2022 года по данным организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составляет порядка 64 тысяч рублей. Заработком удовлетворены 50% работающих», — прокомментировал Белянин. Он добавил, что уровень безработицы в Перми низкий, а на учете в службе занятости состоят около двух тысяч горожан. При этом, по словам Белянина, число вакансий вдвое превышает количество соискателей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае стало больше безработных мужчин. Их зарегистрировано более 11 тысяч.