Студенты запустят тестовое празднование 300-летия Екатеринбурга в Minecraft. Фото

30 июня 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Студенты Гуманитарного университета создают проект, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В первые дни июля студенты Гуманитарного университета (ГУ) в тестовом режиме запустят сервер в компьютерной игре Minecraft, где игроки смогут отпраздновать 300-летие Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов проекта. «Мы надеемся, что запустим сервер 1 или 2 июля. Если все пойдет хорошо, то проведем тестовое празднование 300-летия Екатеринбурга», — поделился собеседник агентства. Он добавил, что сейчас команда создателей-студентов ГУ тестирует локации на сервере. Проект уральских студентов заключается в том, чтобы привлечь молодежь к празднованию юбилея Екатеринбурга в Minecraft. Зайдя на сервер, участники смогут пройти квест по истории города, исследовать локации в поисках различных призов и выполнить интерактивные задания, которые, как сообщает один из организаторов, удивят игроков. Команда студентов, состоящая из шести человек, уже построила в игре здание администрации Екатеринбурга, часть площади 1905 года, корпус Гуманитарного университета и IT-школу KIBERone, которая помогает в организации проекта. Публичное тестирование площадки намечено на 5 июля. Именно в этот день любой желающий сможет зайти на сервер. 300-летие в Екатеринбурге будут отмечать с 12 по 19 августа — всю эту неделю проект студентов будет работать. Идея о проведении праздника в компьютерной игре к студентам пришла в апреле. Ее поддержал ректор ГУ Лев Закс. После этого команда разработчиков начала возводить здания. «Мы хотели присоединиться к юбилею Екатеринбурга и подарить остальным незабываемые эмоции», — признался разработчик. По его словам, они не планируют браться за другие проекты, пока не закончат этот. Так выглядит корпус Гуманитарного университета в Minecraft Фото: предоставлено разработчиком проекта Фото: предоставлено разработчиком проекта А вот так — здание мэрии Екатеринбурга Фото: предоставлено разработчиком проекта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первые дни июля студенты Гуманитарного университета (ГУ) в тестовом режиме запустят сервер в компьютерной игре Minecraft, где игроки смогут отпраздновать 300-летие Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов проекта. «Мы надеемся, что запустим сервер 1 или 2 июля. Если все пойдет хорошо, то проведем тестовое празднование 300-летия Екатеринбурга», — поделился собеседник агентства. Он добавил, что сейчас команда создателей-студентов ГУ тестирует локации на сервере. Проект уральских студентов заключается в том, чтобы привлечь молодежь к празднованию юбилея Екатеринбурга в Minecraft. Зайдя на сервер, участники смогут пройти квест по истории города, исследовать локации в поисках различных призов и выполнить интерактивные задания, которые, как сообщает один из организаторов, удивят игроков. Команда студентов, состоящая из шести человек, уже построила в игре здание администрации Екатеринбурга, часть площади 1905 года, корпус Гуманитарного университета и IT-школу KIBERone, которая помогает в организации проекта. Публичное тестирование площадки намечено на 5 июля. Именно в этот день любой желающий сможет зайти на сервер. 300-летие в Екатеринбурге будут отмечать с 12 по 19 августа — всю эту неделю проект студентов будет работать. Идея о проведении праздника в компьютерной игре к студентам пришла в апреле. Ее поддержал ректор ГУ Лев Закс. После этого команда разработчиков начала возводить здания. «Мы хотели присоединиться к юбилею Екатеринбурга и подарить остальным незабываемые эмоции», — признался разработчик. По его словам, они не планируют браться за другие проекты, пока не закончат этот.