В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и свалил вину на другого

30 июня 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Злоумышленника обязали выплатить жене потерпевшего около миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и попытался свалить вину на третьих лиц. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. «Из материалов дела следует, что летом прошлого года Кибалин, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в жилище потерпевшего, расположенном в одном из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, путем нанесения ударов ножом в область жизненно важных органов совершил убийство своего приятеля», — говорится в сообщении. На суде мужчина не признал свою вину и сообщил, что преступление совершили третьи лица, пока он спал. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы. Также злоумышленника обязали выплатить денежную компенсацию в размере около миллиона рублей жене убитого. Ранее агентство писало о том, как тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить. В настоящий момент мужчина помещен в СИЗО, а обстоятельства дела выясняются.

В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и попытался свалить вину на третьих лиц. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. «Из материалов дела следует, что летом прошлого года Кибалин, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в жилище потерпевшего, расположенном в одном из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, путем нанесения ударов ножом в область жизненно важных органов совершил убийство своего приятеля», — говорится в сообщении. На суде мужчина не признал свою вину и сообщил, что преступление совершили третьи лица, пока он спал. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы. Также злоумышленника обязали выплатить денежную компенсацию в размере около миллиона рублей жене убитого. Ранее агентство писало о том, как тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить. В настоящий момент мужчина помещен в СИЗО, а обстоятельства дела выясняются.