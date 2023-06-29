29 июня 2023

В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и свалил вину на другого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, уголовник, разбой, оружие, преступление, охотничий нож, грабеж, убийца, кинжал, орудие убийства, нож, поножовщина, ножик
Злоумышленника обязали выплатить жене потерпевшего около миллиона рублей Фото:

В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и попытался свалить вину на третьих лиц. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

«Из материалов дела следует, что летом прошлого года Кибалин, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в жилище потерпевшего, расположенном в одном из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, путем нанесения ударов ножом в область жизненно важных органов совершил убийство своего приятеля», — говорится в сообщении. На суде мужчина не признал свою вину и сообщил, что преступление совершили третьи лица, пока он спал.

Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы. Также злоумышленника обязали выплатить денежную компенсацию в размере около миллиона рублей жене убитого.

Ранее агентство писало о том, как тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить. В настоящий момент мужчина помещен в СИЗО, а обстоятельства дела выясняются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области мужчина зарезал своего приятели и попытался свалить вину на третьих лиц. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. «Из материалов дела следует, что летом прошлого года Кибалин, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в жилище потерпевшего, расположенном в одном из населенных пунктов Тюменского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, путем нанесения ударов ножом в область жизненно важных органов совершил убийство своего приятеля», — говорится в сообщении. На суде мужчина не признал свою вину и сообщил, что преступление совершили третьи лица, пока он спал. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы. Также злоумышленника обязали выплатить денежную компенсацию в размере около миллиона рублей жене убитого. Ранее агентство писало о том, как тюменец дважды ударил ножом собутыльника и продолжил пить. В настоящий момент мужчина помещен в СИЗО, а обстоятельства дела выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...