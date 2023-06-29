Курганская прокуратура поможет слепому погорельцу

В мэрию курганского округа идут прокуроры с проверкой

30 июня 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Прокурор Назаров поручил проверить ситуацию со слепым погорельцем из села Юлдус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Шадринского округа прошла проверка по соблюдению жилищных прав слепого погорельца, который потерял жилье в селе Юлдус в майских пожарах. Прокурор Андрей Назаров держит данную ситуацию на личном контроле. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова, Шадринской межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при обеспечении жильем инвалида по зрению, пострадавшего от пожара в селе Юлдус 7 мая текущего года. Ситуация находится на контроле прокурора области», — указано на сайте прокуратуры. Мужчина жил в доме, который принадлежал его отцу. Отец погиб, но инвалид не успел юридически вступить в права наследования, при этом фактически является наследником. В этой связи прокурор примет меры по соблюдению жилищных прав инвалида в судебном порядке. Ранее URA.RU писало, что слепого погорельца из села Юлдус, потерявшего жилье, кормят соседи. По словам курганцев, он одинокий и сейчас живет в нежилом доме в соседней деревне. По словам очевидцев, за мужчиной некому ухаживать и помогать с оформлением документов на жилье.

В администрации Шадринского округа прошла проверка по соблюдению жилищных прав слепого погорельца, который потерял жилье в селе Юлдус в майских пожарах. Прокурор Андрей Назаров держит данную ситуацию на личном контроле. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова, Шадринской межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при обеспечении жильем инвалида по зрению, пострадавшего от пожара в селе Юлдус 7 мая текущего года. Ситуация находится на контроле прокурора области», — указано на сайте прокуратуры. Мужчина жил в доме, который принадлежал его отцу. Отец погиб, но инвалид не успел юридически вступить в права наследования, при этом фактически является наследником. В этой связи прокурор примет меры по соблюдению жилищных прав инвалида в судебном порядке. Ранее URA.RU писало, что слепого погорельца из села Юлдус, потерявшего жилье, кормят соседи. По словам курганцев, он одинокий и сейчас живет в нежилом доме в соседней деревне. По словам очевидцев, за мужчиной некому ухаживать и помогать с оформлением документов на жилье.