Слепого погорельца, потерявшего жилье в курганском селе Юлдус, кормят соседи

30 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Соцзащиту населения просят помочь слепому и одинокому погорельцу из села Юлдус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Слепому погорельцу из села Юлдус Шадринского округа (Курганская область) приходится жить в соседней деревне в нежилом доме. По словам очевидцев, за ним некому ухаживать и его кормят соседи. Информация о пострадавшем в майских пожарах опубликована в соцсетях. «Житель села Юлдус Гайнутдинов Сергей Шайхинурович, одинокий погорелец, инвалид первой группы (слепой) с улицы Южная. На данный момент находится в деревне Сибирки. Он живет в не отопляемом нежилом доме. Мужчина совершенно одинокий, его кормят соседи. Соцзащита города Шадринска, займитесь инвалидом! Говорят, он надеется, что ему построят дом, надо кому-то разбираться с документами же. Пожалуйста, съездите к нему. Определите его хоть куда-нибудь», — говорится в сообщении в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Центр социального обслуживания №2 города Шадринска ответили, что по ситуации с погорельцем уже разбираются. «Информация принята к сведению. Проводится необходимая работа», — отметили в организации, принадлежащей ГУ соцзащиты населения Курганской области. Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Шадринского округа не может получить сертификат за сгоревший дом. Курганские власти заявляли, что ей не могут его предоставить из-за отсутствия документов. При этом пенсионерку обещали устроить в дом престарелых и найти благотворителя. Позже прокурор Назаров потребовал произвести региональные выплаты для пострадавшей в майском пожаре. Также сообщалось, что курганец, лишившийся жилого дома в СНТ, пожаловался в Генпрокуратуру. Областные власти отказывают его семье в выдаче жилищного сертификата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слепому погорельцу из села Юлдус Шадринского округа (Курганская область) приходится жить в соседней деревне в нежилом доме. По словам очевидцев, за ним некому ухаживать и его кормят соседи. Информация о пострадавшем в майских пожарах опубликована в соцсетях. «Житель села Юлдус Гайнутдинов Сергей Шайхинурович, одинокий погорелец, инвалид первой группы (слепой) с улицы Южная. На данный момент находится в деревне Сибирки. Он живет в не отопляемом нежилом доме. Мужчина совершенно одинокий, его кормят соседи. Соцзащита города Шадринска, займитесь инвалидом! Говорят, он надеется, что ему построят дом, надо кому-то разбираться с документами же. Пожалуйста, съездите к нему. Определите его хоть куда-нибудь», — говорится в сообщении в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Центр социального обслуживания №2 города Шадринска ответили, что по ситуации с погорельцем уже разбираются. «Информация принята к сведению. Проводится необходимая работа», — отметили в организации, принадлежащей ГУ соцзащиты населения Курганской области. Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Шадринского округа не может получить сертификат за сгоревший дом. Курганские власти заявляли, что ей не могут его предоставить из-за отсутствия документов. При этом пенсионерку обещали устроить в дом престарелых и найти благотворителя. Позже прокурор Назаров потребовал произвести региональные выплаты для пострадавшей в майском пожаре. Также сообщалось, что курганец, лишившийся жилого дома в СНТ, пожаловался в Генпрокуратуру. Областные власти отказывают его семье в выдаче жилищного сертификата.