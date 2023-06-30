Есть вероятность, что мужчина ехал на транспорте в нетрезвом состоянии
В Нижневартовске около 04:00 утра на улице Мира, 83 под окнами нашли тело водителя электросамоката. Пишут очевидцы в социальных сетях.
«Сегодня около 04:00 часов утра под окнами дома подписчик обнаружил мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина на вид 50 лет ехал на электросамокате в нетрезвом виде, не справился с управлением и упал за забор», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.
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