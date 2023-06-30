30 июня 2023

В ХМАО под окнами дома нашли тело электросамокатчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Есть вероятность, что мужчина ехал на транспорте в нетрезвом состоянии Фото:

В Нижневартовске около 04:00 утра на улице Мира, 83 под окнами нашли тело водителя электросамоката. Пишут очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня около 04:00 часов утра под окнами дома подписчик обнаружил мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина на вид 50 лет ехал на электросамокате в нетрезвом виде, не справился с управлением и упал за забор», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Нижневартовске около 04:00 утра на улице Мира, 83 под окнами нашли тело водителя электросамоката. Пишут очевидцы в социальных сетях. «Сегодня около 04:00 часов утра под окнами дома подписчик обнаружил мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина на вид 50 лет ехал на электросамокате в нетрезвом виде, не справился с управлением и упал за забор», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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