В ХМАО под окнами дома нашли тело электросамокатчика. Фото

01 июля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Есть вероятность, что мужчина ехал на транспорте в нетрезвом состоянии Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске около 04:00 утра на улице Мира, 83 под окнами нашли тело водителя электросамоката. Пишут очевидцы в социальных сетях. «Сегодня около 04:00 часов утра под окнами дома подписчик обнаружил мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина на вид 50 лет ехал на электросамокате в нетрезвом виде, не справился с управлением и упал за забор», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается. Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске около 04:00 утра на улице Мира, 83 под окнами нашли тело водителя электросамоката. Пишут очевидцы в социальных сетях. «Сегодня около 04:00 часов утра под окнами дома подписчик обнаружил мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина на вид 50 лет ехал на электросамокате в нетрезвом виде, не справился с управлением и упал за забор», — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.