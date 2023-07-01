01 июля 2023

Бастрыкин взялся за дело с ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погибла пятимесячная девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погибла пятимесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Свердловской области, в котором погиб ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад поручили предоставить исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Авария произошла 30 июня на 65 километре Тюменского тракта. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. В ДТП пострадали восемь человек, пять из них были дети. Минздрав утром 1 июля сообщал, что дети находятся в тяжелом состоянии. К вечеру пятимесячная девочка скончалась в больнице, а СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погибла пятимесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Свердловской области, в котором погиб ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад поручили предоставить исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Авария произошла 30 июня на 65 километре Тюменского тракта. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. В ДТП пострадали восемь человек, пять из них были дети. Минздрав утром 1 июля сообщал, что дети находятся в тяжелом состоянии. К вечеру пятимесячная девочка скончалась в больнице, а СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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