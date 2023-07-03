03 июля 2023

Военкоры показали, как ЧВК «Вагнер» строят лагеря в Белоруссии

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Бойцы уже разместилась в Беларуси, сообщают военкоры Фото:

В Могилевской области Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» построили полевой лагерь. Также они уже отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой. Кадры лагеря показали военные корреспонденты.

«Бойцы уже разместилась в Беларуси. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что лагерь уже достроен под Осиповичами, другую базу организуют под Барановичами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЧВК «Вагнер». По его словам, «вагнеровцы» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми и гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику.

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В Могилевской области Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» построили полевой лагерь. Также они уже отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой. Кадры лагеря показали военные корреспонденты. «Бойцы уже разместилась в Беларуси. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что лагерь уже достроен под Осиповичами, другую базу организуют под Барановичами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЧВК «Вагнер». По его словам, «вагнеровцы» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми и гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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