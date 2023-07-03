Военкоры показали, как ЧВК «Вагнер» строят лагеря в Белоруссии 04 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 + Бойцы уже разместилась в Беларуси, сообщают военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Могилевской области Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» построили полевой лагерь. Также они уже отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой. Кадры лагеря показали военные корреспонденты. «Бойцы уже разместилась в Беларуси. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что лагерь уже достроен под Осиповичами, другую базу организуют под Барановичами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЧВК «Вагнер». По его словам, «вагнеровцы» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми и гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику. В Могилевской области Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» построили полевой лагерь. Также они уже отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой. Кадры лагеря показали военные корреспонденты. «Бойцы уже разместилась в Беларуси. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что лагерь уже достроен под Осиповичами, другую базу организуют под Барановичами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЧВК «Вагнер». По его словам, «вагнеровцы» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми и гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям