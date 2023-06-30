Лукашенко рассказал, как относится к ЧВК «Вагнер»

Лукашенко назвал бойцов ЧВК «Вагнер» самыми подготовленными людьми

01 июля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Белорусам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику, заявил Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику «Если бы можно было их пригласить сюда, это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух», — передает слова Лукашенко «БелТА». Бойцы ЧВК «Вагнер» переместятся в Белоруссию после попытки мятежа предпринимателя Евгения Пригожина в Ростове-на Дону. Для урегулирования конфликта Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. В результате предприниматель вывел своих бойцов из Ростовской области и отправился в Белоруссию, передает RT. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал присутствие ЧВК в Белоруссии прямой угрозой для Киева, сообщает телеканал 360.

Бойцы ЧВК «Вагнер» являются самыми подготовленными к боевым действиям людьми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что гражданам не стоит переживать из-за перемещения ЧВК в республику «Если бы можно было их пригласить сюда, это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух», — передает слова Лукашенко «БелТА». Бойцы ЧВК «Вагнер» переместятся в Белоруссию после попытки мятежа предпринимателя Евгения Пригожина в Ростове-на Дону. Для урегулирования конфликта Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. В результате предприниматель вывел своих бойцов из Ростовской области и отправился в Белоруссию, передает RT. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал присутствие ЧВК в Белоруссии прямой угрозой для Киева, сообщает телеканал 360.