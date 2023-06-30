Власти Польши выразили опасения из-за нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

01 июля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии, заявил Севера Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. «Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — передает слова Северы газета Financial Times. Он отметил, что угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии. Ранее глава комиссии сейма Польши по вопросам внутренних дел Веслав Щепаньский заявил, что польские власти опасаются присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В связи с этим Польша попросила у ЕС НАТО деньги на защиту границ, передает телеканал 360.

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. «Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — передает слова Северы газета Financial Times. Он отметил, что угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии. Ранее глава комиссии сейма Польши по вопросам внутренних дел Веслав Щепаньский заявил, что польские власти опасаются присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В связи с этим Польша попросила у ЕС НАТО деньги на защиту границ, передает телеканал 360.