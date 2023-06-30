30 июня 2023

Власти Польши выразили опасения из-за нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк, stock
Угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии, заявил Севера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

«Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — передает слова Северы газета Financial Times. Он отметил, что угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии.

Ранее глава комиссии сейма Польши по вопросам внутренних дел Веслав Щепаньский заявил, что польские власти опасаются присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В связи с этим Польша попросила у ЕС НАТО деньги на защиту границ, передает телеканал 360.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. «Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — передает слова Северы газета Financial Times. Он отметил, что угроза безопасности Польши связана с количество бойцов ЧВК в Белоруссии. Ранее глава комиссии сейма Польши по вопросам внутренних дел Веслав Щепаньский заявил, что польские власти опасаются присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В связи с этим Польша попросила у ЕС НАТО деньги на защиту границ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...