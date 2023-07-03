В Тюмени сгоревший дом на Луначарского объявили зоной вероятной ЧС из-за возможности обрушения

Доступ в сгоревший дом и на территорию вблизи него ограничат из-за возможного обрушения конструкций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дом №51 по улице Луначарского в Тюмени объявлен возможной зоной ЧС, так как присутствует вероятность обрушения его конструкций после произошедшего 4 июля пожара. Об этом заявили на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшему в городской администрации под председательством замглавы мэрии Петра Вагина.

«Дом №51 по Луначарского и прилегающая территория объявлены зоной вероятной чрезвычайной ситуации в связи с возможностью обрушения строительных конструкций здания. Будут обеспечены все необходимые меры по ликвидации последствий пожара. За состоянием дома будет вестись наблюдение, будут приняты меры к благоустройству территории вблизи него», — объявили на экстренном заседании в администрации Тюмени.

Как доложили власти, в сгоревшем доме 160 квартир, в них зарегистрированы порядка 362 человек. Практически все они собственники, лишь три жилых помещения являются муниципальными.

Жильцам дома предложено размещение в трех гостиницах — «Заречье», «Малахово» и «Березка». В 18:00 4 июля в школе №26 состоится собрание граждан, где людей проинформируют о дальнейших действиях, в том числе как они смогут попасть в здание, чтобы взять необходимые вещи

Дом №51 на улице Луначарского загорелся утром 4 июля. Огонь начался на балконе квартиры на пятом этаже, а затем перекинулся на кровлю. В настоящее время открытое горение ликвидировано.