Мост к ТЦ «iMall эспланада» в Перми достроят в 2024 году

В Перми в 2024 году построят надземный переход к МФЦ «Эспланада». Мост пройдет по оси улицы Советской.
«В первом квартале 2024 года планируется завершить конструктив надземного перехода через улицу Попова к многофункциональному центру „Эспланада“», — сообщает Business class. Мост соединит тротуар на улице Попова с тротуаром около МФЦ.
Девелопер ООО «Проспект-Пермь» создает мост в рамках инвестпроекта. Компания уже создала дополнительные полосы движения на улице Попова. В планах у девелопера построить подземный пешеходные переход под улицей Монастырской и соединит МФЦ с кварталом, который ограничен улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.