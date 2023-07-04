04 июля 2023

Мост к ТЦ «iMall эспланада» в Перми достроят в 2024 году

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В планах у компании построить подземный переход у МФЦ Фото:

В Перми в 2024 году построят надземный переход к МФЦ «Эспланада». Мост пройдет по оси улицы Советской.

«В первом квартале 2024 года планируется завершить конструктив надземного перехода через улицу Попова к многофункциональному центру „Эспланада“», — сообщает Business class. Мост соединит тротуар на улице Попова с тротуаром около МФЦ.

Девелопер ООО «Проспект-Пермь» создает мост в рамках инвестпроекта. Компания уже создала дополнительные полосы движения на улице Попова. В планах у девелопера построить подземный пешеходные переход под улицей Монастырской и соединит МФЦ с кварталом, который ограничен улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской.

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В Перми в 2024 году построят надземный переход к МФЦ «Эспланада». Мост пройдет по оси улицы Советской. «В первом квартале 2024 года планируется завершить конструктив надземного перехода через улицу Попова к многофункциональному центру „Эспланада“», — сообщает Business class. Мост соединит тротуар на улице Попова с тротуаром около МФЦ. Девелопер ООО «Проспект-Пермь» создает мост в рамках инвестпроекта. Компания уже создала дополнительные полосы движения на улице Попова. В планах у девелопера построить подземный пешеходные переход под улицей Монастырской и соединит МФЦ с кварталом, который ограничен улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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