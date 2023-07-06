Пермь стала лидером по падению цен на аренду жилья среди городов-миллионников

Риэлторы Restate: в Перми почти на четверть рухнула стоимость аренды квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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За аренду двухкомнатной квартиры сейчас придется заплатить 19,3 тысяч рублей Фото:

Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

«Лидером по темпам снижения арендных ставок среди городов-миллионников стала Пермь. С начала года средневзвешенная ставка в этом уральском городе упала на 4,4 тысячи рублей или на 23%», — сообщается в исследовании аналитиков.

В январе 2023 года в Перми двухкомнатную квартиру можно было снять за 23,7 тысячи рублей в месяц. В июне арендная плата упала до 19,3 тысяч рублей. Заметнее всего в Перми подешевели квартиры-студии, отмечают аналитики. На втором и третьем месте рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону, где цены на аренду жилья упали на 21,5% и 9,5% соответственно.

Ранее URA.RU писало, что в Перми снизилась стоимость квартир на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.

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Пермь оказалась в лидерах по снижению цен на аренду жилья в российских городах-миллионниках. Средняя стоимость аренды квартир в краевой столице за полгода упала почти на четверть. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. «Лидером по темпам снижения арендных ставок среди городов-миллионников стала Пермь. С начала года средневзвешенная ставка в этом уральском городе упала на 4,4 тысячи рублей или на 23%», — сообщается в исследовании аналитиков. В январе 2023 года в Перми двухкомнатную квартиру можно было снять за 23,7 тысячи рублей в месяц. В июне арендная плата упала до 19,3 тысяч рублей. Заметнее всего в Перми подешевели квартиры-студии, отмечают аналитики. На втором и третьем месте рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону, где цены на аренду жилья упали на 21,5% и 9,5% соответственно. Ранее URA.RU писало, что в Перми снизилась стоимость квартир на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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