Автомобили не успевают разъехаться, а пешеходный зеленый свет горит Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске на перекресток улиц Героев Самотлора и Ленина машины не успевают разъехаться, а них уже загорается красный свет. Об этом сообщил в социальных сетях водитель, который уже не раз проезжает этот перекресток.

«Наверное требуется перенастроить пешеходный светофор. Автомобили не успевают разъехаться, а зеленый сигнал светофора у пешеходов уже горит. Это происходит постоянно», — пишет водитель в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Он также дополняет, что это может привести к серьезным последствиям. Там помимо родителей с колясками гуляет много детей. Поэтому он просит разобраться с этой неполадкой.

Агентство направило запрос в управление по дорожному хозяйству и благоустройству города. Ответ на него ожидается.