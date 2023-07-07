В Нижневартовске на перекресток улиц Героев Самотлора и Ленина машины не успевают разъехаться, а них уже загорается красный свет. Об этом сообщил в социальных сетях водитель, который уже не раз проезжает этот перекресток.
«Наверное требуется перенастроить пешеходный светофор. Автомобили не успевают разъехаться, а зеленый сигнал светофора у пешеходов уже горит. Это происходит постоянно», — пишет водитель в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Он также дополняет, что это может привести к серьезным последствиям. Там помимо родителей с колясками гуляет много детей. Поэтому он просит разобраться с этой неполадкой.
Агентство направило запрос в управление по дорожному хозяйству и благоустройству города. Ответ на него ожидается.
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