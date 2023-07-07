07 июля 2023
06 июля 2023

Жители Нижневартовска жалуются на неправильно работающий светофор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пешеходный переход, дорожный знак, перекресток, светофор, знак пешеходного перехода
Автомобили не успевают разъехаться, а пешеходный зеленый свет горит Фото:

В Нижневартовске на перекресток улиц Героев Самотлора и Ленина машины не успевают разъехаться, а них уже загорается красный свет. Об этом сообщил в социальных сетях водитель, который уже не раз проезжает этот перекресток.

«Наверное требуется перенастроить пешеходный светофор. Автомобили не успевают разъехаться, а зеленый сигнал светофора у пешеходов уже горит. Это происходит постоянно», — пишет водитель в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Он также дополняет, что это может привести к серьезным последствиям. Там помимо родителей с колясками гуляет много детей. Поэтому он просит разобраться с этой неполадкой.

Агентство направило запрос в управление по дорожному хозяйству и благоустройству города. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске на перекресток улиц Героев Самотлора и Ленина машины не успевают разъехаться, а них уже загорается красный свет. Об этом сообщил в социальных сетях водитель, который уже не раз проезжает этот перекресток. «Наверное требуется перенастроить пешеходный светофор. Автомобили не успевают разъехаться, а зеленый сигнал светофора у пешеходов уже горит. Это происходит постоянно», — пишет водитель в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Он также дополняет, что это может привести к серьезным последствиям. Там помимо родителей с колясками гуляет много детей. Поэтому он просит разобраться с этой неполадкой. Агентство направило запрос в управление по дорожному хозяйству и благоустройству города. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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