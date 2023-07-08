На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за сломавшихся фур

09 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Два большегруза сломались на М5-Урал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два большегруза сломались на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. Из-за этого на автодороге введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «На 1605-м километре автодороги Москва-Челябинск по направлению на Челябинск на полосе сломались два грузовых автомобиля. У одного проблемы с двигателем, у другого сломался патрубок», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что на участке дороги, где сломались фуры, введено реверсивное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там наблюдается затруднение в движении на протяжении трех километров.

Два большегруза сломались на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. Из-за этого на автодороге введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «На 1605-м километре автодороги Москва-Челябинск по направлению на Челябинск на полосе сломались два грузовых автомобиля. У одного проблемы с двигателем, у другого сломался патрубок», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что на участке дороги, где сломались фуры, введено реверсивное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там наблюдается затруднение в движении на протяжении трех километров.