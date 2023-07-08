08 июля 2023
07 июля 2023

На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за сломавшихся фур

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, полиция, гибдд, нарушение, дпс
Два большегруза сломались на М5-Урал Фото:

Два большегруза сломались на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. Из-за этого на автодороге введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«На 1605-м километре автодороги Москва-Челябинск по направлению на Челябинск на полосе сломались два грузовых автомобиля. У одного проблемы с двигателем, у другого сломался патрубок», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на участке дороги, где сломались фуры, введено реверсивное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там наблюдается затруднение в движении на протяжении трех километров.

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Два большегруза сломались на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. Из-за этого на автодороге введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «На 1605-м километре автодороги Москва-Челябинск по направлению на Челябинск на полосе сломались два грузовых автомобиля. У одного проблемы с двигателем, у другого сломался патрубок», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что на участке дороги, где сломались фуры, введено реверсивное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там наблюдается затруднение в движении на протяжении трех километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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