На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за сломавшихся фур

Два большегруза сломались на М5-Урал
Два большегруза сломались на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. Из-за этого на автодороге введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по региону.
«На 1605-м километре автодороги Москва-Челябинск по направлению на Челябинск на полосе сломались два грузовых автомобиля. У одного проблемы с двигателем, у другого сломался патрубок», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что на участке дороги, где сломались фуры, введено реверсивное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там наблюдается затруднение в движении на протяжении трех километров.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.