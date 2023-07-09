Российский доброволец рассказал, как ВСУ используют пленных в наступлении

Российский доброволец «Топаз»: ВСУ отправляют пленных РФ на разминирование полей

10 июля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Российский доброволец «Топаз» сообщил, что украинские бойцы издевались над пленными Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы отправляли российских пленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Об этом сообщил российский доброволец с позывным «Топаз». По его словам, военные ВСУ часто избивали российских военнопленных. «Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских бойцов— прим. URA.RU) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. <…> Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный», — заявил «Топаз», его слова передает RT . Отмечается, что украинские бойцы несколько недель издевались над пленным. «Топаз» подвергался частым избиениям. По его словам, по лицу не совершались удары, потому что его готовили к разговору с репортером. Российских пленных заставляли идти без оружия и бронежилетов на расстоянии восьми метров перед ВСУ. Задача украинских бойцов была в приближении к позициям РФ для последующего штурма. Однако пленные и украинская разведка были обнаружены. Несколько украинских военных были уничтожены в ходе боевых действий. Военнопленные были освобождены российской армией. «Я благодарен „Кузбассу“ (позывной российского бойца — прим. URA.RU). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям», — заявил «Топаз». Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена были возвращены 45 российских солдат, передает «Национальная служба новостей». Украинский военнопленный заявил, что командование ВСУ использует своих мобилизованных в качестве пушечного мяса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские бойцы отправляли российских пленных на минные поля в ходе наступления. Их использовали в качестве живого щита. Об этом сообщил российский доброволец с позывным «Топаз». По его словам, военные ВСУ часто избивали российских военнопленных. «Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских бойцов— прим. URA.RU) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. <…> Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный», — заявил «Топаз», его слова передает RT. Отмечается, что украинские бойцы несколько недель издевались над пленным. «Топаз» подвергался частым избиениям. По его словам, по лицу не совершались удары, потому что его готовили к разговору с репортером. Российских пленных заставляли идти без оружия и бронежилетов на расстоянии восьми метров перед ВСУ. Задача украинских бойцов была в приближении к позициям РФ для последующего штурма. Однако пленные и украинская разведка были обнаружены. Несколько украинских военных были уничтожены в ходе боевых действий. Военнопленные были освобождены российской армией. «Я благодарен „Кузбассу“ (позывной российского бойца — прим. URA.RU). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям», — заявил «Топаз». Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена были возвращены 45 российских солдат, передает «Национальная служба новостей». Украинский военнопленный заявил, что командование ВСУ использует своих мобилизованных в качестве пушечного мяса.