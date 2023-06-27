Военнопленный ВСУ: нас бросили на произвол судьбы. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, stock
Украинским военным необходимо переходить на сторону российской армии, заявил пленный ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ были оставлены на произвол судьбы и вынуждены сдаться в плен. Об этом рассказал военнопленный украинский армии Николай Бондорец.

«Нас оставили на произвол судьбы», — передает слова Бондорца telegram-канал Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ обратился к своим товарищам по службе с призывом не доверять своей судьбе и бежать, если есть возможность. Он также не советует украинским гражданам идти в военкомат, но отметил, что если они попали на фронт, то сразу же необходимо перейти на сторону ВС РФ.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Сакалош рассказал корреспонденту URA.RU, что украинское командование не заботится о жизнях своих солдат и бросает их на произвол судьбы. Пленный на Украине хорватский наемник также рассказывал, что украинское командование бросает своих солдат при отступлении, передает RT.

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Военные ВСУ были оставлены на произвол судьбы и вынуждены сдаться в плен. Об этом рассказал военнопленный украинский армии Николай Бондорец. «Нас оставили на произвол судьбы», — передает слова Бондорца telegram-канал Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ обратился к своим товарищам по службе с призывом не доверять своей судьбе и бежать, если есть возможность. Он также не советует украинским гражданам идти в военкомат, но отметил, что если они попали на фронт, то сразу же необходимо перейти на сторону ВС РФ. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Сакалош рассказал корреспонденту URA.RU, что украинское командование не заботится о жизнях своих солдат и бросает их на произвол судьбы. Пленный на Украине хорватский наемник также рассказывал, что украинское командование бросает своих солдат при отступлении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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