Военнопленный ВСУ: нас бросили на произвол судьбы. Видео

27 июня 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Украинским военным необходимо переходить на сторону российской армии, заявил пленный ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ были оставлены на произвол судьбы и вынуждены сдаться в плен. Об этом рассказал военнопленный украинский армии Николай Бондорец. «Нас оставили на произвол судьбы», — передает слова Бондорца telegram-канал Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ обратился к своим товарищам по службе с призывом не доверять своей судьбе и бежать, если есть возможность. Он также не советует украинским гражданам идти в военкомат, но отметил, что если они попали на фронт, то сразу же необходимо перейти на сторону ВС РФ. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Сакалош рассказал корреспонденту URA.RU, что украинское командование не заботится о жизнях своих солдат и бросает их на произвол судьбы. Пленный на Украине хорватский наемник также рассказывал, что украинское командование бросает своих солдат при отступлении, передает RT.

Военные ВСУ были оставлены на произвол судьбы и вынуждены сдаться в плен. Об этом рассказал военнопленный украинский армии Николай Бондорец. «Нас оставили на произвол судьбы», — передает слова Бондорца telegram-канал Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ обратился к своим товарищам по службе с призывом не доверять своей судьбе и бежать, если есть возможность. Он также не советует украинским гражданам идти в военкомат, но отметил, что если они попали на фронт, то сразу же необходимо перейти на сторону ВС РФ. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Сакалош рассказал корреспонденту URA.RU, что украинское командование не заботится о жизнях своих солдат и бросает их на произвол судьбы. Пленный на Украине хорватский наемник также рассказывал, что украинское командование бросает своих солдат при отступлении, передает RT.