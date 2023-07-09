На челябинских трассах экстренно ограничили движение из-за жары

10 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Причиной ограничений стала аномальная жара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 10 июля ограничили движение на региональных дорогах и шести федеральных трассах из-за жары. О том, что запрет касается грузовиков, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «Движение для тяжеловесного транспорта запрещено на ряде дорог Челябинской и Курганской областей. Ограничения продлятся с 12:00 до 20:00», — уточнили в Упдоре. Тяжеловесам нельзя следовать с 16 по 146 километр трассы А-310 Челябинск-граница с Казахстаном, с 12 по 465 километр и с 0 по 91 километр трассы Р-254 «Иртыш». Также ограничивается движения по трассе М-5 «Урал» с 11 по 130 километр и с 1548 по 1871 километр. Перекроют и трассу Р-354 Екатеринбург-Курган с 125 по 356 километр. О состоянии проезда можно в дежурно-диспетчерской службе Упдор. Ограничения для грузового транспорта ввели на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области. Запрет на проезд продлится 10, 11 и 12 июня, с 8:00 до 22:00.

В Челябинской области 10 июля ограничили движение на региональных дорогах и шести федеральных трассах из-за жары. О том, что запрет касается грузовиков, URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «Движение для тяжеловесного транспорта запрещено на ряде дорог Челябинской и Курганской областей. Ограничения продлятся с 12:00 до 20:00», — уточнили в Упдоре. Тяжеловесам нельзя следовать с 16 по 146 километр трассы А-310 Челябинск-граница с Казахстаном, с 12 по 465 километр и с 0 по 91 километр трассы Р-254 «Иртыш». Также ограничивается движения по трассе М-5 «Урал» с 11 по 130 километр и с 1548 по 1871 километр. Перекроют и трассу Р-354 Екатеринбург-Курган с 125 по 356 километр. О состоянии проезда можно в дежурно-диспетчерской службе Упдор. Ограничения для грузового транспорта ввели на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области. Запрет на проезд продлится 10, 11 и 12 июня, с 8:00 до 22:00.