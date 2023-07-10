В Кремле объяснили причины образования пробок у Крымского моста

Песков: пробки у Крымского моста появились из-за обеспечения безопасности движения

10 июля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Пробки у Крымского моста могут исчезнуть через пару дней, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пробки у Крымского моста возникают по ряду причин, в том числе в связи с необходимостью обеспечения безопасности движения и увеличением потока туристов. Однако за один-два дня эта проблема решается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очень важно обеспечить безопасность этой значимой транспортной артерии. Обеспечивать безопасность невозможно без полного контроля за движением транспорта. Определенные издержки здесь есть и будут. Другое дело, что принимаются меры, чтобы эти издержки минимизировать. Пробки не имеют перманентного характера. Они могут держаться один-два дня, потом сходят на нет. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик отдыхающих, и уменьшаются к середине недели», — объяснил Песков. На подъезде к Крымском мосту 9 июля вновь образовалась огромная пробка со стороны Тамани. В этот день пропуск транспорта был остановлен в том числе на паромной переправе из-за попытки атаки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин обсуждал эту тему с главой Минтранса Виталием Савельевым 4 июля. Тогда Савельев предложил перенаправлять транспортные потоки по новым территориям.

Пробки у Крымского моста возникают по ряду причин, в том числе в связи с необходимостью обеспечения безопасности движения и увеличением потока туристов. Однако за один-два дня эта проблема решается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очень важно обеспечить безопасность этой значимой транспортной артерии. Обеспечивать безопасность невозможно без полного контроля за движением транспорта. Определенные издержки здесь есть и будут. Другое дело, что принимаются меры, чтобы эти издержки минимизировать. Пробки не имеют перманентного характера. Они могут держаться один-два дня, потом сходят на нет. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик отдыхающих, и уменьшаются к середине недели», — объяснил Песков. На подъезде к Крымском мосту 9 июля вновь образовалась огромная пробка со стороны Тамани. В этот день пропуск транспорта был остановлен в том числе на паромной переправе из-за попытки атаки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин обсуждал эту тему с главой Минтранса Виталием Савельевым 4 июля. Тогда Савельев предложил перенаправлять транспортные потоки по новым территориям.