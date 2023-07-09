В пробке на Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей

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Крымский мост ранее закрывался из-за украинской атаки Фото:

На Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей с обоих направлений. Время ожидания достигает три часа.

«В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств», — передает telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» данные на 17:00 по местному времени. Отмечается, что время ожидания достигает до трех часов для обоих направлений.

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали из-за украинской атаки. Спустя время движение было возобновлено.

После отрытия движения по мосту в Крым через Керч образовалась пробка в шесть километров. С другой стороны затор растянулся на 3,5 километра. Для увеличения пропускной способности были задействованы дополнительные посты досмотра. Сотрудники местных МЧС и ГИБДД разносят питьевую воду, отметил министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко в своем telegram-канале.

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На Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей с обоих направлений. Время ожидания достигает три часа. «В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств», — передает telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» данные на 17:00 по местному времени. Отмечается, что время ожидания достигает до трех часов для обоих направлений. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали из-за украинской атаки. Спустя время движение было возобновлено. После отрытия движения по мосту в Крым через Керч образовалась пробка в шесть километров. С другой стороны затор растянулся на 3,5 километра. Для увеличения пропускной способности были задействованы дополнительные посты досмотра. Сотрудники местных МЧС и ГИБДД разносят питьевую воду, отметил министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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