В пробке на Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей

09 июля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Крымский мост ранее закрывался из-за украинской атаки Фото: Официальный сайт «Крымский мост» На Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей с обоих направлений. Время ожидания достигает три часа. «В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств», — передает telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» данные на 17:00 по местному времени. Отмечается, что время ожидания достигает до трех часов для обоих направлений. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали из-за украинской атаки. Спустя время движение было возобновлено. После отрытия движения по мосту в Крым через Керч образовалась пробка в шесть километров. С другой стороны затор растянулся на 3,5 километра. Для увеличения пропускной способности были задействованы дополнительные посты досмотра. Сотрудники местных МЧС и ГИБДД разносят питьевую воду, отметил министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко в своем telegram-канале .

На Крымском мосту скопилось более 1300 автомобилей с обоих направлений. Время ожидания достигает три часа. «В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств», — передает telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» данные на 17:00 по местному времени. Отмечается, что время ожидания достигает до трех часов для обоих направлений. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали из-за украинской атаки. Спустя время движение было возобновлено. После отрытия движения по мосту в Крым через Керч образовалась пробка в шесть километров. С другой стороны затор растянулся на 3,5 километра. Для увеличения пропускной способности были задействованы дополнительные посты досмотра. Сотрудники местных МЧС и ГИБДД разносят питьевую воду, отметил министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко в своем telegram-канале.