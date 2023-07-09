Свердловский суд заставил силовика выплатить десятки тысяч подростку за жесткий допрос

В Екатеринбурге суд взыскал с полиции компенсацию морального вреда за неправомерный допрос подростка. Сумма выплаты составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Мать подростка посчитала, что допрос ее сына проходил с применением психологического давления. Она подала иск в Октябрьский районный суд города, в котором просила признать незаконными действия подполковника полиции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Действия заместителя начальника ОУУП частично признали незаконными и назначили компенсацию вреда суммой 30 тыс. рублей. Это по 15 тысяч матери и ребенку», — сообщили в ведомстве.
Решение суда не устроило как мать подростка, так и представителя полиции. «Решение было обжаловано обеими сторонами. Но Свердловский областной суд оставил его без изменений», — сообщили в ведомстве.
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