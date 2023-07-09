09 июля 2023

Свердловский суд заставил силовика выплатить десятки тысяч подростку за жесткий допрос

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции выплатит 30 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге суд взыскал с полиции компенсацию морального вреда за неправомерный допрос подростка. Сумма выплаты составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Мать подростка посчитала, что допрос ее сына проходил с применением психологического давления. Она подала иск в Октябрьский районный суд города, в котором просила признать незаконными действия подполковника полиции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Действия заместителя начальника ОУУП частично признали незаконными и назначили компенсацию вреда суммой 30 тыс. рублей. Это по 15 тысяч матери и ребенку», — сообщили в ведомстве.

Решение суда не устроило как мать подростка, так и представителя полиции. «Решение было обжаловано обеими сторонами. Но Свердловский областной суд оставил его без изменений», — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге суд взыскал с полиции компенсацию морального вреда за неправомерный допрос подростка. Сумма выплаты составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Мать подростка посчитала, что допрос ее сына проходил с применением психологического давления. Она подала иск в Октябрьский районный суд города, в котором просила признать незаконными действия подполковника полиции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Действия заместителя начальника ОУУП частично признали незаконными и назначили компенсацию вреда суммой 30 тыс. рублей. Это по 15 тысяч матери и ребенку», — сообщили в ведомстве. Решение суда не устроило как мать подростка, так и представителя полиции. «Решение было обжаловано обеими сторонами. Но Свердловский областной суд оставил его без изменений», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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