В Екатеринбурге отстранили от работы заведующую детским садом, куда ходил погибший Далер Бобиев

10 июля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Анну Гилеву отстранили от работы Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге отстранили от работы заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Анна Гилева находится в статусе подозреваемой по уголовной статье. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Заведующую детсада №547 Анну Гилеву отстранили от работы на период следствия», — отметили в городском департаменте образования. Ранее силовики задержали заведующую. Она находится в статусе подозреваемой по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями в связи со смертью шестилетнего Далера. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили 5 июля по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Более тысячи человек искали шестилетнего мальчика три дня. Утром 29 июня обнаружили тело ребенка. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.

В Екатеринбурге отстранили от работы заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Анна Гилева находится в статусе подозреваемой по уголовной статье. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Заведующую детсада №547 Анну Гилеву отстранили от работы на период следствия», — отметили в городском департаменте образования. Ранее силовики задержали заведующую. Она находится в статусе подозреваемой по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями в связи со смертью шестилетнего Далера. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили 5 июля по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Более тысячи человек искали шестилетнего мальчика три дня. Утром 29 июня обнаружили тело ребенка. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.