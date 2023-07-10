В Екатеринбурге отстранили от работы заведующую детским садом, куда ходил погибший Далер Бобиев

В Екатеринбурге отстранили от работы заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев. Анна Гилева находится в статусе подозреваемой по уголовной статье. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Заведующую детсада №547 Анну Гилеву отстранили от работы на период следствия», — отметили в городском департаменте образования. Ранее силовики задержали заведующую. Она находится в статусе подозреваемой по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями в связи со смертью шестилетнего Далера.
В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Его похоронили 5 июля по мусульманским традициям. О пропаже мальчика опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Более тысячи человек искали шестилетнего мальчика три дня. Утром 29 июня обнаружили тело ребенка. Позже женщина призналась, что ребенок погиб еще в декабре. Опекуна отправили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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