Зеленский отказался размещать западные войска на Украине до вступления в НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина не заинтересована в размещении у себя войск НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото:
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До тех пор пока Украина не состоит в НАТО она не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«В размещении у нас польских войск не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в альянсе», — передает слова Зеленского украинский телеканал «Рада». Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточные собственные вооруженные силы. Основной вопрос заключается лишь в обеспечении страны конкретным современным оружием, соответствующим стандартам НАТО, заключил Зеленский.

Ранее стало известно, что НАТО может разместить военные силы на Украине после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. В августе рассматривается возможный заход группы войск НАТО на территорию Западной Украины, передает Pravda.Ru.

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До тех пор пока Украина не состоит в НАТО она не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «В размещении у нас польских войск не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в альянсе», — передает слова Зеленского украинский телеканал «Рада». Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточные собственные вооруженные силы. Основной вопрос заключается лишь в обеспечении страны конкретным современным оружием, соответствующим стандартам НАТО, заключил Зеленский. Ранее стало известно, что НАТО может разместить военные силы на Украине после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. В августе рассматривается возможный заход группы войск НАТО на территорию Западной Украины, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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