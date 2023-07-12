Зеленский отказался размещать западные войска на Украине до вступления в НАТО

12 июля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Украина не заинтересована в размещении у себя войск НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До тех пор пока Украина не состоит в НАТО она не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «В размещении у нас польских войск не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в альянсе», — передает слова Зеленского украинский телеканал «Рада». Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточные собственные вооруженные силы. Основной вопрос заключается лишь в обеспечении страны конкретным современным оружием, соответствующим стандартам НАТО, заключил Зеленский. Ранее стало известно, что НАТО может разместить военные силы на Украине после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. В августе рассматривается возможный заход группы войск НАТО на территорию Западной Украины, передает Pravda.Ru.

До тех пор пока Украина не состоит в НАТО она не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «В размещении у нас польских войск не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в альянсе», — передает слова Зеленского украинский телеканал «Рада». Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточные собственные вооруженные силы. Основной вопрос заключается лишь в обеспечении страны конкретным современным оружием, соответствующим стандартам НАТО, заключил Зеленский. Ранее стало известно, что НАТО может разместить военные силы на Украине после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. В августе рассматривается возможный заход группы войск НАТО на территорию Западной Украины, передает Pravda.Ru.