В Госдепе раскрыли, отправят ли США свои войска на Украину

Госдеп: президент Байден четко дал понять, что США не станут отправлять войска на Украину

29 июня 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Джо Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявил Мэттью Миллер Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не отправят свои войска на Украину. Так ответил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Евросоюз может отправить своих военных по итогам саммита в Вильнюсе.



«Президент [США Джо Байден] дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя заявление Расмуссена. Его слова передает РИА Новости. Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут направить войска на Украину. Он уточнил, что это возможно лишь в том случае, если Киев не получит должных гарантий безопасности. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС отправит свои войска на Украину после провального контрнаступления ВСУ. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо говорил, что НАТО может отправить своих военных по той же причине.

США не отправят свои войска на Украину. Так ответил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Евросоюз может отправить своих военных по итогам саммита в Вильнюсе. «Президент [США Джо Байден] дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя заявление Расмуссена. Его слова передает РИА Новости. Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут направить войска на Украину. Он уточнил, что это возможно лишь в том случае, если Киев не получит должных гарантий безопасности. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС отправит свои войска на Украину после провального контрнаступления ВСУ. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо говорил, что НАТО может отправить своих военных по той же причине.