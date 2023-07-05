НАТО может ввести войска на Украину после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ядерная провокация на Украине в планах [украинского президента Владимира] Зеленского присутствует, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик на украинские территории», — предположил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Рогов допустил отправку военных Североатлантического альянса на запад Украины, так как этими территориями заинтересованы элиты из Польши.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что, даже если НАТО введет свои войска на Украину, она не будет готова к конфронтации с РФ, так как у альянса не достаточно войск и подготовки, пишет RT. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что Запад всячески провоцирует Киев на ядерную провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, инцидент на атомной электростанции станет причиной для вступления альянса в открытый конфликт с Россией, передает Pravda.Ru.
НАТО может ввести войска на Украину после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Ядерная провокация на Украине в планах [украинского президента Владимира] Зеленского присутствует, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик на украинские территории», — предположил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Рогов допустил отправку военных Североатлантического альянса на запад Украины, так как этими территориями заинтересованы элиты из Польши. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что, даже если НАТО введет свои войска на Украину, она не будет готова к конфронтации с РФ, так как у альянса не достаточно войск и подготовки, пишет RT. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что Запад всячески провоцирует Киев на ядерную провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, инцидент на атомной электростанции станет причиной для вступления альянса в открытый конфликт с Россией, передает Pravda.Ru.