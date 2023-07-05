Рогов: НАТО отправит войска на Украину после саммита в Вильнюсе

Провокация на ЗАЭС может стать причиной ввода армии НАТО на Украину, сказал Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО может ввести войска на Украину после саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ядерная провокация на Украине в планах [украинского президента Владимира] Зеленского присутствует, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик на украинские территории», — предположил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Рогов допустил отправку военных Североатлантического альянса на запад Украины, так как этими территориями заинтересованы элиты из Польши.