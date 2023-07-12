Свердловский город посетили официальные гости из Китая и Зимбабве. Видео

Официальная делегация из Китая и Зимбабве приехала в Нижний Тагил

13 июля 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле побывали делегации из Зимбабве и Китая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с гостевым визитом побывали официальные делегации из Китая и Зимбабве. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Сегодня город посетили официальные делегации из Китая и Зимбабве. Постарались показать гостям все наши достопримечательности и красоты. Делегация из китайского города Фуюань — участники VII Российско-Китайского ЭКСПО», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Мэр Нижнего Тагила рассказал, что с мэром китайского города был заключен договор о взаимном сотрудничестве. «Договорились с мэром города Фань Цзитао подписать соглашение о сотрудничестве в сфере культурного обмена, спорта, молодежной политики, муниципальных практик формирования комфортной городской среды, малого и среднего предпринимательства», — добавил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о соглашение об инфраструктурном развитии города, которое подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Влаадислав Пинаев и руководитель дивизиона «Урал» ООО ЕВРАЗ Денис Новоженов. Заключение договора прошло на промышленной выставке «Иннопром-2023».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с гостевым визитом побывали официальные делегации из Китая и Зимбабве. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Сегодня город посетили официальные делегации из Китая и Зимбабве. Постарались показать гостям все наши достопримечательности и красоты. Делегация из китайского города Фуюань — участники VII Российско-Китайского ЭКСПО», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Мэр Нижнего Тагила рассказал, что с мэром китайского города был заключен договор о взаимном сотрудничестве. «Договорились с мэром города Фань Цзитао подписать соглашение о сотрудничестве в сфере культурного обмена, спорта, молодежной политики, муниципальных практик формирования комфортной городской среды, малого и среднего предпринимательства», — добавил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о соглашение об инфраструктурном развитии города, которое подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Влаадислав Пинаев и руководитель дивизиона «Урал» ООО ЕВРАЗ Денис Новоженов. Заключение договора прошло на промышленной выставке «Иннопром-2023».