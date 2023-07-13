В Нижневартовске эвакуировали мэрию. Фото

14 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Причиной эвакуации стала пожарная тревога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали здание городской администрации. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщили в самой мэрии. «На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина — короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы», — говорится в telegram-канале мэрии. В здании администрации сработала пожарная сигнализация, сообщение о тревоге поступило на пульт службы пожарной охраны. Пострадавших во время происшествия не было. Сотрудники эвакуированы, пострадавших нет Фото: telegram-канал N1 (https://t.me/n1_nv)

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали здание городской администрации. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщили в самой мэрии. «На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина — короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы», — говорится в telegram-канале мэрии. В здании администрации сработала пожарная сигнализация, сообщение о тревоге поступило на пульт службы пожарной охраны. Пострадавших во время происшествия не было.