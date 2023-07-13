Причиной эвакуации стала пожарная тревога
В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали здание городской администрации. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщили в самой мэрии.
«На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина — короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы», — говорится в telegram-канале мэрии.
В здании администрации сработала пожарная сигнализация, сообщение о тревоге поступило на пульт службы пожарной охраны. Пострадавших во время происшествия не было.
Сотрудники эвакуированы, пострадавших нет
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