13 июля 2023
12 июля 2023

В Нижневартовске эвакуировали мэрию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной эвакуации стала пожарная тревога Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали здание городской администрации. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщили в самой мэрии.

«На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина — короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы», — говорится в telegram-канале мэрии.

В здании администрации сработала пожарная сигнализация, сообщение о тревоге поступило на пульт службы пожарной охраны. Пострадавших во время происшествия не было.

Сотрудники эвакуированы, пострадавших нет
Сотрудники эвакуированы, пострадавших нет
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали здание городской администрации. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщили в самой мэрии. «На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина — короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы», — говорится в telegram-канале мэрии. В здании администрации сработала пожарная сигнализация, сообщение о тревоге поступило на пульт службы пожарной охраны. Пострадавших во время происшествия не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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