Обвиняемые в похищении людей сотрудники пермского центра «Титан» объявили голодовку в СИЗО

Сотрудники пермского реабилитационного центра «Титан», находящиеся в СИЗО, объявили голодовку. Они требуют разговор с прокурором. Сотрудников центра обвиняют в похищении людей и оказании медицинских услуг без необходимой для этого лиценизии.
«В СИЗО № 1 обвиняемые по делу „Титана“ объявили голодовку. Шесть человек, включая бывшего руководителя Дениса Клобукова отказались от еды. Двое из них отказались от дополнительного питания, которое положено им из-за заболеваний, а четверо полностью отказались от приема пищи», — написала журналистка и правозащитница Оксана Асауленко в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
Обвиняемые требуют встречу с прокурором. Они недовольны тем, что суд по ходатайству следствия ограничил им время на ознакомление с обвинительным заключением. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Бывшие сотрудники реабилитационного центра «Титан» находятся в СИЗО с января 2022 года. По версии следствия, будучи работниками реабилитационного центра, они похищали людей, а также оказывали медицинские услуги, не имея на это лицензии.
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