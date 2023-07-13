Обвиняемые в похищении людей сотрудники пермского центра «Титан» объявили голодовку в СИЗО

14 июля 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Семеро сотрудников реабилитационного центра «Титан» находятся в СИЗО почти полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники пермского реабилитационного центра «Титан», находящиеся в СИЗО, объявили голодовку. Они требуют разговор с прокурором. Сотрудников центра обвиняют в похищении людей и оказании медицинских услуг без необходимой для этого лиценизии. «В СИЗО № 1 обвиняемые по делу „Титана“ объявили голодовку. Шесть человек, включая бывшего руководителя Дениса Клобукова отказались от еды. Двое из них отказались от дополнительного питания, которое положено им из-за заболеваний, а четверо полностью отказались от приема пищи», — написала журналистка и правозащитница Оксана Асауленко в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Обвиняемые требуют встречу с прокурором. Они недовольны тем, что суд по ходатайству следствия ограничил им время на ознакомление с обвинительным заключением. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Бывшие сотрудники реабилитационного центра «Титан» находятся в СИЗО с января 2022 года. По версии следствия, будучи работниками реабилитационного центра, они похищали людей, а также оказывали медицинские услуги, не имея на это лицензии.

Сотрудники пермского реабилитационного центра «Титан», находящиеся в СИЗО, объявили голодовку. Они требуют разговор с прокурором. Сотрудников центра обвиняют в похищении людей и оказании медицинских услуг без необходимой для этого лиценизии. «В СИЗО № 1 обвиняемые по делу „Титана“ объявили голодовку. Шесть человек, включая бывшего руководителя Дениса Клобукова отказались от еды. Двое из них отказались от дополнительного питания, которое положено им из-за заболеваний, а четверо полностью отказались от приема пищи», — написала журналистка и правозащитница Оксана Асауленко в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Обвиняемые требуют встречу с прокурором. Они недовольны тем, что суд по ходатайству следствия ограничил им время на ознакомление с обвинительным заключением. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Бывшие сотрудники реабилитационного центра «Титан» находятся в СИЗО с января 2022 года. По версии следствия, будучи работниками реабилитационного центра, они похищали людей, а также оказывали медицинские услуги, не имея на это лицензии.