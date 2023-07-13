Спецтехника продолжает работать с ночи 14 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прошедший ночью 14 июля в Тюмени ливень с градом затопил дворы и улицы, всего при этом в городе за короткий срок выпала треть месячной нормы осадков. В процессе откачки воды спецслужбы посчитали, что спецтехникой уже собрано более полумиллиона литров воды, что равняется 500 кубометрам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Специализированные организации ликвидируют последствия проливного дождя. В эту ночь в Центральном административном округе откачали 240 кубометров воды, работало четыре машины. В Калининском округе уже откачали почти 300 кубометров воды», — указано в telegram-канале мэрии Тюмени. При этом работы до сих пор продолжаются, а в статистике не хватает информации по Ленинскому и Восточному округу.

Там отметили, что спецтехника работает более чем в 19 местах Тюмени, среди которых улицы и дворы. Вдобавок к этому сотрудники убирают упавшие деревья, а инженеры квартальной инспекции обследуют комплексы округов с целью выявления последствий дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ливни затопили улицы, а град побил машины. Непогода коснулась и близлежащих поселков, чьи жители поделились фотографиями с последствиями стихии.