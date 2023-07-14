Генерал ФСБ высказался о будущем ЧВК в России

Генерал ФСБ Джабаров: ЧВК могут действовать только за территорией РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
На территории страны ЧВК могут находиться на отдыхе, заявил Владимир Джабаров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частные военные компании могут действовать только за территорией РФ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов», — сказал Джабаров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ, поэтому ЧВК должны обсуждать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с легализацией ЧВК. По его словам, вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частные военные компании могут действовать только за территорией РФ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. «ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов», — сказал Джабаров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ, поэтому ЧВК должны обсуждать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с легализацией ЧВК. По его словам, вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...