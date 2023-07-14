Генерал ФСБ высказался о будущем ЧВК в России

Генерал ФСБ Джабаров: ЧВК могут действовать только за территорией РФ

14 июля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

На территории страны ЧВК могут находиться на отдыхе, заявил Владимир Джабаров Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частные военные компании могут действовать только за территорией РФ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. «ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов», — сказал Джабаров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ, поэтому ЧВК должны обсуждать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с легализацией ЧВК. По его словам, вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении, передает «Национальная служба новостей».

Частные военные компании могут действовать только за территорией РФ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. «ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов», — сказал Джабаров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ, поэтому ЧВК должны обсуждать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с легализацией ЧВК. По его словам, вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении, передает «Национальная служба новостей».