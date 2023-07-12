ЧВК «Вагнер» займется боевой подготовкой спецназа Беларуси

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ЧВК «Вагнер» поделятся боевым опытом со спецназом Беларуси, заявил Николай Карпенков Фото:

В подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков.

«ЧВК „Вагнер“ вместе с нами будут участвовать в подготовке спецназа Беларуси», — передает слова Карпенкова «Белта». Он добавил, что представители ЧВК займутся боевой подготовкой бойцов спецназа и передачей своего ценного опыта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ЧВК «Вагнер» будет обмениваться боевым опытом с белорусской армией, передавая информацию о работе оружия, тактике, наступлении и обороне, что является бесценным для страны. Особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий армии Беларуси.

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В подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков. «ЧВК „Вагнер“ вместе с нами будут участвовать в подготовке спецназа Беларуси», — передает слова Карпенкова «Белта». Он добавил, что представители ЧВК займутся боевой подготовкой бойцов спецназа и передачей своего ценного опыта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ЧВК «Вагнер» будет обмениваться боевым опытом с белорусской армией, передавая информацию о работе оружия, тактике, наступлении и обороне, что является бесценным для страны. Особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий армии Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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