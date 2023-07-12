ЧВК «Вагнер» займется боевой подготовкой спецназа Беларуси 12 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 + ЧВК «Вагнер» поделятся боевым опытом со спецназом Беларуси, заявил Николай Карпенков Фото: Министерство обороны РФ В подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков. «ЧВК „Вагнер“ вместе с нами будут участвовать в подготовке спецназа Беларуси», — передает слова Карпенкова «Белта». Он добавил, что представители ЧВК займутся боевой подготовкой бойцов спецназа и передачей своего ценного опыта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ЧВК «Вагнер» будет обмениваться боевым опытом с белорусской армией, передавая информацию о работе оружия, тактике, наступлении и обороне, что является бесценным для страны. Особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий армии Беларуси. В подготовке отрядов спецназа МВД Беларуси будут участвовать представители ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков. «ЧВК „Вагнер“ вместе с нами будут участвовать в подготовке спецназа Беларуси», — передает слова Карпенкова «Белта». Он добавил, что представители ЧВК займутся боевой подготовкой бойцов спецназа и передачей своего ценного опыта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ЧВК «Вагнер» будет обмениваться боевым опытом с белорусской армией, передавая информацию о работе оружия, тактике, наступлении и обороне, что является бесценным для страны. Особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий армии Беларуси. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям