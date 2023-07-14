Митрополит Кульберг совершил Божественную литургию перед крестным ходом. Фото

15 июля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Митрополит Кульберг совершил Божественную литургию в Ганиной Яме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский совершил Божественную литургию в Ганиной ямой перед Крестным ходом, которой состоится в ночь на 17 июля. По словам митрополита, в Ганиной Яме уже все готово, к прибытию паломников со всего мира. «Можно сказать, что мы уже вышли на эту тропу, начали движение, которое завершится здесь 17 июля примерно в половину седьмого утра. И я надеюсь, что Господь, как и в прошлые годы, будет рядышком и внимательно будет слышать сердце каждого крестоходца», — передает слова митрополита Кульберга пресс-служба фонда Святой Екатерины. В прошлом году в крестном ходе участвовало 36 тысяч человек, сколько будет в этом на данный момент неизвестно. Также на Ганиной Яме открылась выставка, посвященная увлечению семьи Романовых велосипедным спортом. Посетители смогут погрузиться в жизнь царской семьи. Ранее URA.RU сообщало, что Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут примерно 21 километр до монастыря Царственных страстотерпцев. Агентство публиковало полный маршрут движения паломников. В день крестного хода часть улиц в Екатеринбурге будет перекрыта. Фото: предоставлено URA.RU Фото: предоставлено URA.RU Фото: предоставлено URA.RU

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский совершил Божественную литургию в Ганиной ямой перед Крестным ходом, которой состоится в ночь на 17 июля. По словам митрополита, в Ганиной Яме уже все готово, к прибытию паломников со всего мира. «Можно сказать, что мы уже вышли на эту тропу, начали движение, которое завершится здесь 17 июля примерно в половину седьмого утра. И я надеюсь, что Господь, как и в прошлые годы, будет рядышком и внимательно будет слышать сердце каждого крестоходца», — передает слова митрополита Кульберга пресс-служба фонда Святой Екатерины. В прошлом году в крестном ходе участвовало 36 тысяч человек, сколько будет в этом на данный момент неизвестно. Также на Ганиной Яме открылась выставка, посвященная увлечению семьи Романовых велосипедным спортом. Посетители смогут погрузиться в жизнь царской семьи. Ранее URA.RU сообщало, что Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут примерно 21 километр до монастыря Царственных страстотерпцев. Агентство публиковало полный маршрут движения паломников. В день крестного хода часть улиц в Екатеринбурге будет перекрыта.