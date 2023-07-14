В Екатеринбурге во время проведения крестного хода перекроют улицы. Инфографика

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург, верующие, церковь, вера, крестный ход, ночной крестный ход
Движение ограничат с 02:30 до 10:00 часов 17 июля Фото:

В Екатеринбурге перекроют дороги в день проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничение движения будет действовать 17 июля с 02:30 до 10:00 часов.

Поломники совершат крестный ход растоянием около 21 километра. Маршрут начнется от улицы Царская до — улицы Толмачева — проспекта Ленина — улицы Татищева — улицы Токарей — улицы Халтурина — улицы Техническая — улицы Решетская — Железнодорожного лесопарка — поселка Шувакиш — монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Ранее URA.RU сообщало о Царских днях в Екатеринбурге, кульминацией которых будет крестный ход паломников от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. По случаю праздничных мероприятий, екатеринбургская епархия выпустила брошюру, в которой описываются все программы Царских дней.

Схема маршрута крестного хода 17 июля 2023 года
Схема маршрута крестного хода 17 июля 2023 года

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В Екатеринбурге перекроют дороги в день проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничение движения будет действовать 17 июля с 02:30 до 10:00 часов. Поломники совершат крестный ход растоянием около 21 километра. Маршрут начнется от улицы Царская до — улицы Толмачева — проспекта Ленина — улицы Татищева — улицы Токарей — улицы Халтурина — улицы Техническая — улицы Решетская — Железнодорожного лесопарка — поселка Шувакиш — монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Ранее URA.RU сообщало о Царских днях в Екатеринбурге, кульминацией которых будет крестный ход паломников от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. По случаю праздничных мероприятий, екатеринбургская епархия выпустила брошюру, в которой описываются все программы Царских дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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