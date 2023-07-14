В Екатеринбурге перекроют дороги в день проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничение движения будет действовать 17 июля с 02:30 до 10:00 часов.
Поломники совершат крестный ход растоянием около 21 километра. Маршрут начнется от улицы Царская до — улицы Толмачева — проспекта Ленина — улицы Татищева — улицы Токарей — улицы Халтурина — улицы Техническая — улицы Решетская — Железнодорожного лесопарка — поселка Шувакиш — монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
Ранее URA.RU сообщало о Царских днях в Екатеринбурге, кульминацией которых будет крестный ход паломников от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. По случаю праздничных мероприятий, екатеринбургская епархия выпустила брошюру, в которой описываются все программы Царских дней.
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