В Ханты-Мансийске эвакуировали торговый центр

В Ханты-Мансийске (ХМАО) сегодня было эвакуировано здание торгового центра «Небо». Причиной стало сообщение о минировании, сообщили в экстренных службах округа.
«Персонал и посетители торгового центра „Небо“ в Ханты-Мансийске 15 июля эвакуировали. На ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. URA.RU) поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания», — передает слова сотрудников экстренных служб ТАСС.
Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированы были все посетители и персонал, в общей сложности более 100 человек.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали муниципальную администрацию. В здание сработала пожарная сигнализация, предварительно установлено, что это случилось из-за замыкания проводки.
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