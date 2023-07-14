В Ханты-Мансийске эвакуировали торговый центр

В Ханты-Мансийске из-за сообщений о минировании эвакуировали торговый центр «Небо»

15 июля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Торговый центр «Небо» эвакуировали из-за звонка о минировании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) сегодня было эвакуировано здание торгового центра «Небо». Причиной стало сообщение о минировании, сообщили в экстренных службах округа. «Персонал и посетители торгового центра „Небо“ в Ханты-Мансийске 15 июля эвакуировали. На ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. URA.RU) поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания», — передает слова сотрудников экстренных служб ТАСС. Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированы были все посетители и персонал, в общей сложности более 100 человек. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали муниципальную администрацию. В здание сработала пожарная сигнализация, предварительно установлено, что это случилось из-за замыкания проводки.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) сегодня было эвакуировано здание торгового центра «Небо». Причиной стало сообщение о минировании, сообщили в экстренных службах округа. «Персонал и посетители торгового центра „Небо“ в Ханты-Мансийске 15 июля эвакуировали. На ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. URA.RU) поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания», — передает слова сотрудников экстренных служб ТАСС. Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированы были все посетители и персонал, в общей сложности более 100 человек. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали муниципальную администрацию. В здание сработала пожарная сигнализация, предварительно установлено, что это случилось из-за замыкания проводки.