14 июля 2023
13 июля 2023

В Ханты-Мансийске эвакуировали торговый центр

В Ханты-Мансийске из-за сообщений о минировании эвакуировали торговый центр «Небо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Небо» эвакуировали из-за звонка о минировании Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) сегодня было эвакуировано здание торгового центра «Небо». Причиной стало сообщение о минировании, сообщили в экстренных службах округа.

«Персонал и посетители торгового центра „Небо“ в Ханты-Мансийске 15 июля эвакуировали. На ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. URA.RU) поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания», — передает слова сотрудников экстренных служб ТАСС.

Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированы были все посетители и персонал, в общей сложности более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали муниципальную администрацию. В здание сработала пожарная сигнализация, предварительно установлено, что это случилось из-за замыкания проводки.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) сегодня было эвакуировано здание торгового центра «Небо». Причиной стало сообщение о минировании, сообщили в экстренных службах округа. «Персонал и посетители торгового центра „Небо“ в Ханты-Мансийске 15 июля эвакуировали. На ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. URA.RU) поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания», — передает слова сотрудников экстренных служб ТАСС. Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированы были все посетители и персонал, в общей сложности более 100 человек. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали муниципальную администрацию. В здание сработала пожарная сигнализация, предварительно установлено, что это случилось из-за замыкания проводки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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