14 июля 2023

Екатеринбуржец напал на подростка из-за длинных волос. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На мужчину написали заявление в полицию
На мужчину написали заявление в полицию Фото:

В Екатеринбурге мужчина набросился на 15-летнего подростка из-за того, что ему не понравилась его прическа. Инцидент произошел накануне в районе Автовокзала, он попал на камеры видеонаблюдения.

Два друга зашли в «Монетку» на улице Юлиуса Фучика, 3. «Там их обругал неизвестный: мол, чего у вас волосы такие длинные. Парни спокойно сделали покупки, вышли и завернули в „Додо пиццу“ в том же здании. Неадекват пошел за ними, схватил одного из подростков за шею, сорвал цепочку и ушел. Вовремя подоспел охранник жилого комплекса, помог достать записи с камер», — рассказал URA.RU родитель одного из подростков.

По его словам, родители пострадавшего мальчика написали заявление в Чкаловский отдел полиции №12. «В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Неизвестный оперативно скрылся с места
Неизвестный оперативно скрылся с места
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В Екатеринбурге мужчина набросился на 15-летнего подростка из-за того, что ему не понравилась его прическа. Инцидент произошел накануне в районе Автовокзала, он попал на камеры видеонаблюдения. Два друга зашли в «Монетку» на улице Юлиуса Фучика, 3. «Там их обругал неизвестный: мол, чего у вас волосы такие длинные. Парни спокойно сделали покупки, вышли и завернули в „Додо пиццу“ в том же здании. Неадекват пошел за ними, схватил одного из подростков за шею, сорвал цепочку и ушел. Вовремя подоспел охранник жилого комплекса, помог достать записи с камер», — рассказал URA.RU родитель одного из подростков. По его словам, родители пострадавшего мальчика написали заявление в Чкаловский отдел полиции №12. «В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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