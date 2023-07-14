Екатеринбуржец напал на подростка из-за длинных волос. Видео

15 июля 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

На мужчину написали заявление в полицию Фото: скрин с записи камеры видеонаблюдения В Екатеринбурге мужчина набросился на 15-летнего подростка из-за того, что ему не понравилась его прическа. Инцидент произошел накануне в районе Автовокзала, он попал на камеры видеонаблюдения. Два друга зашли в «Монетку» на улице Юлиуса Фучика, 3. «Там их обругал неизвестный: мол, чего у вас волосы такие длинные. Парни спокойно сделали покупки, вышли и завернули в „Додо пиццу“ в том же здании. Неадекват пошел за ними, схватил одного из подростков за шею, сорвал цепочку и ушел. Вовремя подоспел охранник жилого комплекса, помог достать записи с камер», — рассказал URA.RU родитель одного из подростков. По его словам, родители пострадавшего мальчика написали заявление в Чкаловский отдел полиции №12. «В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. Неизвестный оперативно скрылся с места Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге мужчина набросился на 15-летнего подростка из-за того, что ему не понравилась его прическа. Инцидент произошел накануне в районе Автовокзала, он попал на камеры видеонаблюдения. Два друга зашли в «Монетку» на улице Юлиуса Фучика, 3. «Там их обругал неизвестный: мол, чего у вас волосы такие длинные. Парни спокойно сделали покупки, вышли и завернули в „Додо пиццу“ в том же здании. Неадекват пошел за ними, схватил одного из подростков за шею, сорвал цепочку и ушел. Вовремя подоспел охранник жилого комплекса, помог достать записи с камер», — рассказал URA.RU родитель одного из подростков. По его словам, родители пострадавшего мальчика написали заявление в Чкаловский отдел полиции №12. «В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.