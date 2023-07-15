15 июля 2023

Правозащитник Барака назвал ошибку Зеленского, уничтожившую Украину

Правозащитник Барака: Зеленский отказаться от Минских соглашений и уничтожил Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, глава города, руки
В США рассказали о страшной ошибке Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, пойдя на поводу у Запада, так как не стал слушать совет главы РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения, которые в частности, предусматривают прекращение огня на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака.

«Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают», — написал он в Twitter.

В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что Минские соглашения помогли вооружить страну. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что соглашение было заключено под давлением Запада. Этим он объяснил невозможность достичь договоренности с Россией на сегодняшний день.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, пойдя на поводу у Запада, так как не стал слушать совет главы РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения, которые в частности, предусматривают прекращение огня на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака. «Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают», — написал он в Twitter. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что Минские соглашения помогли вооружить страну. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что соглашение было заключено под давлением Запада. Этим он объяснил невозможность достичь договоренности с Россией на сегодняшний день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...