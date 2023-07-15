Правозащитник Барака назвал ошибку Зеленского, уничтожившую Украину

Правозащитник Барака: Зеленский отказаться от Минских соглашений и уничтожил Украину

16 июля 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

В США рассказали о страшной ошибке Зеленского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, пойдя на поводу у Запада, так как не стал слушать совет главы РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения, которые в частности, предусматривают прекращение огня на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака. «Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают», — написал он в Twitter. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что Минские соглашения помогли вооружить страну. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что соглашение было заключено под давлением Запада. Этим он объяснил невозможность достичь договоренности с Россией на сегодняшний день.

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, пойдя на поводу у Запада, так как не стал слушать совет главы РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения, которые в частности, предусматривают прекращение огня на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака. «Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают», — написал он в Twitter. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что Минские соглашения помогли вооружить страну. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что соглашение было заключено под давлением Запада. Этим он объяснил невозможность достичь договоренности с Россией на сегодняшний день.