05 июня 2023

Порошенко: Минские соглашения помогли мне вооружить Украину

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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко лично потратил на вооружение для ВСУ 70 миллионов долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минские соглашения позволили вооружить Украину, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинская армия является лучшим переговорщиком и заявил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время.

Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — сказал Порошенко в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что лично на вооружение для ВСУ он потратил 70 миллионов долларов.

Ранее заявлял, что переговоры с Россией о прекращении конфликта могут начаться после вступления Украины в НАТО. Он отметил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе будет означать «общую победу» с Западом, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Порошенко назвал сценарий окончания конфликта в стране. По его мнению Украина либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, сообщает телекана 360.

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Минские соглашения позволили вооружить Украину, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинская армия является лучшим переговорщиком и заявил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — сказал Порошенко в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что лично на вооружение для ВСУ он потратил 70 миллионов долларов. Ранее заявлял, что переговоры с Россией о прекращении конфликта могут начаться после вступления Украины в НАТО. Он отметил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе будет означать «общую победу» с Западом, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Порошенко назвал сценарий окончания конфликта в стране. По его мнению Украина либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, сообщает телекана 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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