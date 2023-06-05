Порошенко: Минские соглашения помогли мне вооружить Украину

06 июня 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Порошенко лично потратил на вооружение для ВСУ 70 миллионов долларов Фото: пресс-служба президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минские соглашения позволили вооружить Украину, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинская армия является лучшим переговорщиком и заявил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — сказал Порошенко в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что лично на вооружение для ВСУ он потратил 70 миллионов долларов. Ранее заявлял, что переговоры с Россией о прекращении конфликта могут начаться после вступления Украины в НАТО. Он отметил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе будет означать «общую победу» с Западом, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Порошенко назвал сценарий окончания конфликта в стране. По его мнению Украина либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, сообщает телекана 360.

Минские соглашения позволили вооружить Украину, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинская армия является лучшим переговорщиком и заявил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — сказал Порошенко в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что лично на вооружение для ВСУ он потратил 70 миллионов долларов. Ранее заявлял, что переговоры с Россией о прекращении конфликта могут начаться после вступления Украины в НАТО. Он отметил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе будет означать «общую победу» с Западом, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Порошенко назвал сценарий окончания конфликта в стране. По его мнению Украина либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, сообщает телекана 360.